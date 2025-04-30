Искусственные лица и фальшивые документы: дипфейки заполонили игорный сектор. Что нужно знать

Дипфейки все чаще используются для мошенничества в игорном секторе – в том числе для злонамеренной рекламы и для обхода систем проверки личности, что способствует отмыванию денег. Искусственные лица и фальшивые документы трудно распознать, это уже создает серьезные риски для безопасности, особенно при криптооперациях.

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Как пишет IGB, по мере развития технологий растут и факторы риска как для операторов, так и для потребителей гемблинг-развлечений. Регулирующие органы по всему миру, как правило, строго следят за нарушениями, но отличить ИИ-подделки от реальности становится все сложнее.

С развитием ИИ возрастает риск использования дипфейков и синтетических личностей в игровой индустрии. По данным отчета Europol, дипфейки все чаще используются для преступных целей, включая обман финансовых систем и мошенничество.

Это создает новые вызовы операторам, которые вынуждены внедрять более жесткие стандарты безопасности. "Дипфейки становятся все более изощренными, что усложняет их обнаружение без специализированных инструментов", – отмечается в отчете Europol.

Примеры использования дипфейков

Во время Пасхальных праздников 2025 года Sky News сообщила об использовании дипфейков в рекламе нелегальній азартных игр. Видео с замененным лицом ведущего Мэтта Барбета использовалось для рекламы игровых приложений, где он якобы поощрял людей ставить на спорт и выигрывать большие суммы.

Эти видео распространялись через социальные сети, а фейковые приложения были доступны в App Store, несмотря на контроль Apple. "Это классический пример того, как дипфейки могут обманывать даже самые большие цифровые платформы", – прокомментировал спикер Sky News в ответ на инцидент.

Еще один вид обмана – синтетическое похищение личности. Это мошенничество, при котором преступники комбинируют реальные и вымышленные данные для создания фальшивой личности. Federal Trade Commission (FTC) в США сообщает, что в 2024 году количество случаев синтетической идентичности выросло на 22%.

Системы проверки клиентов (KYC), такие как распознавание лиц или биометрическая аутентификация, могут быть обмануты дипфейками и другими генеративными технологиями. "Во многих случаях автоматизированные системы даже не распознают, что перед ними искусственно созданное лицо", – утверждает профессор Джулиан Мур из Оксфордского университета в своей статье в Journal of Cybersecurity.

Риски для борьбы с отмыванием денег (AML)

В апреле 2025 года Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) предупредила операторов о рисках, связанных с использованием ИИ для создания дипфейков. Их могут внедрять для отмывания денег и финансировании терроризма.

Фальшивые документы, созданные искусственным интеллектом, включают в себя поддельные паспорта и удостоверения личности, которые трудно отличить от настоящих даже с помощью современных технологий. Согласно данным FinCEN, такие случаи мошенничества в секторе азартных игр увеличились на 17% за последний год.

"Мы наблюдаем опасный тренд использования дипфейков в попытках обойти AML-системы", – заявила Дженнифер Ли, руководитель отдела мониторинга UKGC.

Особенно высокий риск наблюдается при использовании криптовалют. Согласно аналитическому исследованию Chainalysis, около 20% всех транзакций, признанных подозрительными, связаны с криптооперациями на игровых платформах.

Среди методов, которые могут использовать регуляторы и игорные операторы для противодействия дипфейкам эксперты выделяют такие:

Обучение персонала – операторы должны учить работников распознавать фальшивые документы, созданные ИИ.

Автоматизированные инструменты обнаружения – внедрение программ, обнаруживающих дипфейки в фото, видео, голосах.

Международное сотрудничество и обмен информацией – регуляторы поощряют сотрудничество между странами.

Обновление KYC и AML процедур – адаптация политик к новым угрозам.

Законодательные инициативы – британский Online Safety Act, обязывающий платформы удалять фальшивые объявления и проверять учетные записи.

Как сообщал OBOZ.UA, стигматизация вреда от азартных игр по всему миру мешает игрокам обращаться за поддержкой. В результате люди массово скрывают проблемы с азартными играми – причем даже от самых близких, так как боятся осуждения.

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