Популярные чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ), в частности ChatGPT и Gemini, иногда могут предлагать пользователям онлайн-казино, которые работают без лицензии и вне регулирования, а также упоминать платформы, не подключенные к системе самоограничения. После появления таких сообщений технологические компании, заявили, что работают над усилением механизмов безопасности, чтобы предотвращать потенциально опасные или незаконные рекомендации.

Об этом пишет Digitaltrends. Журналисты провели тестирование пяти инструментов от крупных технологических компаний – OpenAI, Google, Microsoft, Meta и xAI.

Целью эксперимента было выяснить, как искусственный интеллект реагирует на запросы пользователей об онлайн-казино и ограничениях в сфере азартных игр. Во многих случаях системы предлагали списки казино, которые не имеют лицензии в Великобритании и работают за пределами местного регулирования. Некоторые ответы даже содержали рекомендации по использованию таких платформ.

Особое внимание исследователей привлекло то, что чатботы достаточно легко начинали помогать обходить механизмы ответственной игры. В Великобритании работает система GamStop, которая позволяет людям добровольно заблокировать доступ к лицензированным сайтам азартных игр. Она создана для защиты пользователей от развития зависимости и чрезмерных расходов.

Впрочем, во время тестов несколько чатботов объясняли, как найти казино, которые не подключены к этой системе. Таким образом пользователи могут обойти добровольные ограничения и продолжать играть на оффшорных платформах. Кроме этого, в ответах ИИ часто подчеркивались преимущества таких сайтов – большие бонусы, быстрые выплаты или возможность делать ставки с использованием криптовалют.

Многие подобные платформы работают в оффшорных юрисдикциях, в частности в Кюрасао, где регулирование азартного рынка значительно слабее. Эксперты предупреждают, что из-за этого пользователи могут быть менее защищены от мошенничества, проблем с выплатами или развития игровой зависимости.

После обнародования результатов расследования компании-разработчики заявили, что работают над усовершенствованием систем безопасности. В OpenAI подчеркнули, что ChatGPT создан таким образом, чтобы отказываться выполнять запросы, которые могут способствовать незаконной деятельности. Представители компании подчеркнули, что постоянно совершенствуют фильтры и политики безопасности.

В Microsoft также отметили, что их инструмент Microsoft Copilot имеет несколько уровней защиты, которые должны предотвращать опасные или вредные рекомендации. Впрочем, результаты расследования усилили дискуссию о том, насколько эффективно генеративный искусственный интеллект контролирует контент в чувствительных сферах.

В Великобритании регуляторы уже предупредили, что цифровые платформы, включая сервисы искусственного интеллекта, должны усилить контроль за распространением потенциально опасного или незаконного контента.

Такие требования предусматривает закон Online Safety Act, который обязывает технологические компании активнее реагировать на риски для пользователей в сети. Эксперты считают, что с развитием генеративного ИИ вопрос ответственности платформ будет только обостряться, ведь чат-боты все чаще становятся источником информации для миллионов людей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии значительно ужесточили процедуру идентификации пользователей онлайн-казино – теперь проверки происходят при каждом входе в аккаунт или внесении депозита через централизованную систему контроля. Кроме того, для игроков действует общий лимит депозитов в 1000 евро в месяц.

