Страна Европы жестко ужесточила контроль за онлайн-казино: проверки игроков стали постоянными

В Германии значительно ужесточили процедуру идентификации пользователей онлайн-казино – теперь проверки происходят при каждом входе в аккаунт или внесении депозита через централизованную систему контроля. Кроме того, для игроков действует общий лимит депозитов в 1000 евро в месяц, а повысить его можно только после подтверждения финансовой состоятельности.

Об этом сообщила Австрийская ассоциация ставок и азартных игр. Новые требования предусматривают автоматическую проверку каждого входа в аккаунт, а также всех финансовых транзакций.

Такой подход должен усилить контроль за рынком азартных игр и уменьшить риски финансовых злоупотреблений и игровой зависимости. Ключевым элементом новой системы стала централизованная базаLUGAS, которая объединяет данные об активности игроков на всех лицензированных платформах.

Каждая попытка входа в аккаунт, внесение депозита, проведение других финансовых операций автоматически проверяется через эту систему. LUGAS позволяет отслеживать, не превышает ли игрок установленные финансовые лимиты, а также не находится ли он в списках самоограничения или блокировки.

Важную роль в новой системе контроля играет национальная система самоисключения OASIS. Эта база данных позволяет игрокам добровольно запретить себе доступ к азартным играм. В то же время операторы казино обязаны проверять пользователей через систему перед предоставлением доступа к игре. По официальным данным за 2025 год:

система OASIS обрабатывала в среднем 425 миллионов запросов ежемесячно;

количество пользователей, внесенных в список блокировки, превысило 360 тысяч человек.

Согласно действующему законодательству Германии, для всех лицензированных онлайн-казино установлен кросоператорский лимит депозитов. Максимальная сумма, которую игрок может внести на разных платформах, составляет – 1000 евро в месяц.

Лимит распространяется сразу на все лицензированные онлайн-казино, работающие в стране. Если пользователь хочет повысить этот порог, он должен предоставить документы, подтверждающие его финансовую состоятельность. Среди таких документов могут быть:

налоговые декларации;

банковские выписки;

другие подтверждения доходов.

Усиление контроля над онлайн-гемблингом также связано с новым законодательством Европейского Союза по борьбе с отмыванием средств. Речь идет об обновленных правилах EU Anti-Money Laundering Directive, которые вступили в силу в июле 2024 года. Операторы азартных игр считаются одним из секторов с повышенным риском финансовых злоупотреблений , поэтому регуляторы уделяют им особое внимание.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение февраля в Украине выявили систематические нарушения правил регулирования индустрии азартных игр (в частности рекламы гемблинга). В результате ряд онлайн-ресурсов были заблокированы, а также выписаны штрафы на миллионы гривен.

