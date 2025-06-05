Испания сразится с Францией. Кто выйдет в финал Лиги наций: прогноз

Во втором полуфинале Лиги наций между Испанией и Францией букмекеры видят фаворитами испанцев. На их выход в финал турнира действует коэффициент 1.70, тогда как на португальцев – 2.19.

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В целом же, считают в Favbet, у Испании больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:

на победу Испании – 2.32;

на Францию – 3.15;

на ничью – 3.40.

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.80. А кроме того:

1:0 (победа Испании) – 8.80;

0:0 – 9.40;

2:1 (победа Испании) – 9.60.

Меньше всего верят в счета 3:0 и 3:2 в пользу Франции – для них действует коэффициент 25.00. А также:

3:2 (победа Испании) – 22.00;

1:3 (победа Франции) – 20.00.

На победу в овертаймах для Испании действует коэффициент 11.00. Для Франции – 12.00.

А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для Испании, и для Франции действует коэффициент 9.50.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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