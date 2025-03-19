Испания сразится с Нидерландами: назван фаворит в матче Лиги наций

Сборная Испании является фаворитом в первом матче 1/4 финала Лиги Наций против сборной Нидерландов. На победу испанцев букмекеры дают коэффициент 2.36, тогда для Нидерландов действует немного низший – 3.10. Игра состоится 20 марта на поле нидерландцев.

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На то, что матч завершится вничью, действует коэффициент 3.40. Т.е., по мнению букмекеров, это наименее вероятный исход поединка.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – на него действует коэффициент 5.80. А кроме того:

0:1 (победа Испании) – 8.40;

0:0 – 9.00;

1:2 (победа Испании) – 9.70;

1:0 (победа Нидерландов) – 9.70.

Меньше всего ожидается победа Нидерландов со счетом 3:0 – на нее действует коэффициент 25.00. А также счета:

2:3 (победа Испании) – 23.00;

3:1 (победа Нидерландов) – 20.00.

Больше верят букмекеры и в общую победу сборной Испании в противостоянии – по сумме 2-х матчей. На это действует коэффициент 1.42.

На то, что победителей пары станут Нидерланды, коэффициент намного ниже. Он составляет 2.98.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Бельгии является фаворитом в первом матче плей-офф Лиги Наций против сборной Украины (играют на место в группе А в следующем розыгрыше турнира). На победу бельгийцев букмекеры дают коэффициент 1.86, тогда для Украины действует намного низший – 4.45.

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