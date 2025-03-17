Украина сразится с Бельгией: назван фаворит в матче Лиги Наций

Сборная Бельгии является фаворитом в первом матче плей-офф Лиги Наций против сборной Украины (играют на место в группе А в следующем розыгрыше турнира). На победу бельгийцев букмекеры дают коэффициент 1.86, тогда для Украины действует намного низший – 4.45. Игра состоится 20 марта в испанской Мурсии. Номинальным хозяином поля являются "сине-желтые", которые из-за развязанной Россией войны вынуждены проводить домашний поединок за границей.

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На то, что матч завершится вничью, действует коэффициент 3.60. Т.е., по мнению букмекеров, у украинцев больше шансов завершить игру миром, чем победить.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – на него действует коэффициент 6.10. А кроме того:

0:1 (победа Бельгии) – 7.30;

0.2 (победа Бельгии) – 8.30;

0:0 – 8.70;

1:2 (победа Бельгии) – 9.00.

Меньше всего ожидается победа Украины со счетом 3:0 – на нее действует коэффициент 33.00. А также счета:

3:2 (победа Украины) – 30.00;

3:1 (победа Украины) – 27.00;

2:3 (победа Бельгии) – 23.00.

Больше верят букмекеры и в общую победу сборной Бельгии в противостоянии – по сумме 2-х матчей. На это действует коэффициент 1.13.

На то, что победителей пары станет Украина, коэффициент намного ниже. Он составляет 5.90.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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