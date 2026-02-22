Исследование показало неожиданный уровень лудомании в Украине: что известно

В Украине зафиксирован низкий уровень лудомании – показатель по международному индексу составляет 0,85-1,03, что соответствует категории низкого риска. Исследование показало, что проблема игровой зависимости в стране значительно меньше, чем в среднем по миру и во многих странах Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщил президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) Александр Когут в комментарии медиа. По итогам исследования, индекс проблемного гемблинга Problem Gambling Severity Index (PGSI) в Украине колеблется в пределах 0,85-1,03, что соответствует категории низкого риска.

Опрос охватил мужчин и женщин в возрасте от 18 до 69 лет, которые пользовались азартными играми в течение последних трех месяцев. Исследование проходило в онлайн-формате, продолжительность анкеты составляла около 20 минут, а выборка была репрезентативной для всей страны.

PGSI является международно признанным инструментом оценки риска азартной зависимости и используется в десятках стран мира. Он позволяет определить, приводят ли азартные игры к финансовым, психологическим или социальным проблемам у игроков.

Для сравнения, средний показатель PGSI в мире, рассчитанный на основе анализа данных из 64 стран, составляет 1,41%. В ряде стран Европейского Союза уровень проблемного гемблинга значительно выше:

Италия – около 2,17%;

– около 2,17%; Великобритания до 2,5%.

На этом фоне украинские показатели выглядят умеренными и даже ниже среднемировых. Когут обращает внимание, что чрезмерное нагнетание темы игровой зависимости может быть выгодно нелегальным операторам. По его словам, во многих странах уже случались ситуации, когда жесткое регулирование легального рынка приводило не к уменьшению лудомании, а к перетоку игроков в теневой сектор.

По оценкам KANTAR, Gradus и Factum, нелегальный сегмент игорного рынка в Украине составляет от 39% до 53%. При этом значительная часть нелегальных онлайн-казино имеет российское происхождение, что создает дополнительные экономические и безопасностные риски для государства.

По отраслевым оценкам, легальный рынок азартных игр в Украине генерирует около 59,6 млрд грн в год, тогда как объем нелегального сегмента может колебаться от 37,7 до 66,5 млрд грн. Члены Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса обеспечивают до 79% всех налоговых поступлений отрасли, что делает вопрос баланса между контролем и чрезмерными ограничениями особенно чувствительным.

В Ассоциации отмечают, что показатели проблемного гемблинга в Украине и в дальнейшем будут регулярно измеряться. Цель такого мониторинга – сохранять объективную картину состояния рынка, не допустить манипуляций цифрами и отделять реальные социальные риски от надуманных информационных кампаний.

