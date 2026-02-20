Украинский переселенец сорвал два крупных выигрыша за 4 дня: на что потратит новообретенное богатство

42-летний уроженец Николаевской области Леонид, который сейчас живет в Одесской области как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), оказался небывалым счастливчиком. Мужчина, который работает на железной дороге, в феврале 2026 года за четыре дня выиграл 600 тыс. грн. Деньги он планирует потратить на покупку жилья.

По данным оператора лотерей М.С.Л., 10 февраля самый большой выигрыш в тираже "Лото Таро" составил 149 350 грн, и именно эта сумма досталась Леониду. А уже 14 февраля ему снова улыбнулась удача. Счастливчик выиграл еще 454 500 грн.

"Я до сих пор не могу поверить, что это произошло именно со мной", – поделился Леонид.

По его словам, раньше он тоже покупал лотерейные билеты, но больших выигрышей не было. "А тут только с декабря начал участвовать – и сразу два выигрыша за четыре дня!" – добавил победитель.

Оба раза счастливчик выбрал онлайн-формат покупки билетов. Это, по его словам, значительно удобнее из-за нехватки времени.

"Работаю, времени немного – а так несколько кликов, и уже участник", – поделился Леонид. Такой способ участия позволяет игрокам покупать билеты через мобильное приложение или сайт.

Стоимость билета, который принес Леониду самый большой выигрыш в 454 500 грн, была всего 10 грн. А билет с выигрышем 149 350 грн стоил 100 грн.

Несмотря на значительные суммы, сам Леонид подчеркивает, что главное для него – не деньги, а семья и стабильность. "Я считаю себя удачливым человеком не из-за выигрышей. Счастливым и удачливым я стал тогда, когда женился и когда родилась дочь", – поделился железнодорожник.

Мужчина рассказал, что участвует в различных лотереях более десяти лет. Однако именно серия выигрышей стала для него настоящим прорывом.

В планах Леонида – использовать выигранные средства для решения жилищного вопроса. "Мы сейчас вынуждены снимать жилье. Хотелось бы наконец купить свое", – отметил победитель.

На вопрос о каком-то "секрете" успеха он отвечает традиционно для победителей: "Да какой секрет... Просто повезло".

