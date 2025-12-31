IT-гений заработал $230 тыс. на Polymarket за 5 месяцев: какие ставки делал

Неизвестный программист разработал торговый бот, благодаря которому заработал на децентрализованной платформе прогнозов Polymarket более $230 тыс. за пять месяцев. Его программа делала ставки на киберспортивные матчи.

Об этом свидетельствуют данные из профиля TeemuTeemuTeemuTeemu. С 1 августа его начальная инвестиция $900 выросла в 255 раз.

Деятельность бота сосредоточена почти исключительно на киберспорте, прежде всего на live-матчах CS2, League of Legends и Dota 2 – он ориентируется на краткосрочные ставки во время игры. Он непрерывно отслеживает live-матчи, обрабатывая официальные данные и информацию непосредственно с трансляций, опережая рынки. Таким образом, он делает ставки, пока коэффициенты еще неправильно оценены, и закрывает их почти мгновенно после обновления рынка.

Обычно такие ставки не приносят значительных выигрышей. Впрочем несколько солидных сумм TeemuTeemuTeemu все же досталось, в частности:

$89,3 тыс. за победу Dplus KIA в игре против Hanwha Life Esports;

за победу Dplus KIA в игре против Hanwha Life Esports; $19 тыс. за победу G2 против TOP Esports.

Успех бота уже вызвал дискуссии в сообществах Polymarket и киберспортивных ставок. Многие пользователи пытаются создать или скопировать подобные системы, что усиливает конкуренцию на популярных live-рынках.

Вопрос заключается в том, как долго такое окно возможностей будет оставаться открытым. Поскольку на рынок, выходит все больше автоматизированных систем, а механизмы ценообразования улучшаются, вполне вероятно, что Polymarket и другие прогнозные платформы попытаются ограничить такие инструменты.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на Polymarket вспыхнул скандал после того, как трейдер под псевдонимами AlphaRaccoon и 0xafEe заработал более $1 млн всего за сутки. При этом он делал ставки на итоговый рейтинг Google Year in Search 2025 и дату релиза Google Gemini 3.0. Пользователи подозревают, что этот человек был инсайдером и грубо нарушил правила сообщества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!