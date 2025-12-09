Один человек заработал $1 млн за сутки: на Polymarket разразился скандал из-за подозрительно успешных ставок

На децентрализованной платформе прогнозов Polymarket вспыхнул скандал после того, как трейдер под псевдонимами AlphaRaccoon и 0xafEe заработал более $1 млн всего за сутки. При этом он делал ставки на итоговый рейтинг Google Year in Search 2025 и дату релиза Google Gemini 3.0. Пользователи подозревают, что этот человек был инсайдером и грубо нарушил правила сообщества.

По данным Forbes, из 23 сделанных им прогнозов правильными оказались 22. Это результат, который считается статистически невозможным.

Все транзакции на Polymarket открыты, поэтомуоперации AlphaRaccoon/0xafEe удалось проследить в блокчейне. Обратный анализ торгов показал, что трейдер:

зашел большими суммами в узкие рынки;

ставил на точные позиции в списке Google Year in Search;

в списке Google Year in Search; получил более $1 млн прибыли за один день.

Сейчас у трейдера есть открытые ставки еще на $3,3 млн. Большинство из них снова связаны с продуктами и активностью Google.

Что обсуждает сообщество и как могла работать схема

В соцсетях активно предполагают, что часть данныхGoogle Year in Search 2025 могла появиться в интернете до официального релиза. Именно в этот период 0xafEe сделал свои самые прибыльные ставки.

Рынки же имели нетипичную детализацию – ставки делались не на общий тренд, а на конкретные позиции в рейтинге. "Это почти так же, как предсказать победителя 23 гонок подряд и точный порядок прихода всех лошадей", – отметили аналитики.

Forbes приводит приемы, которыми мог воспользоваться трейдер для достижения такого результата:

Доступ к информации до ее публикации

Речь идет не только о предварительных данных Google Year in Search, а также и о внутренней календарной информации о релизах продуктов (в частности Gemini 3.0). Предполагается, что это могли быть материалы, подготовленные для партнеров или рекламодателей.

Предвзятость рынков Polymarket

Низкая ликвидность на узких рынках позволяет трейдеру с большим капиталом смещать цену в свою пользу и входить раньше других. Поэтому, инсайдерам ничто не мешает "управлять" ценами, если они знают новости наперед.

Некоторые пользователи предполагают, что списки Google могли появляться фрагментами на разных серверах, API или в партнерских инструментах, и внимательный трейдер мог это заметить. Впрочем другие уверены – нереалистичные выигрыши не могли быть результатом талантливого анализа или удачи.

Они подозревают прямое нарушение правил. Впрочем, пока никакого официального расследования инцидента не начато, а обвинений трейдеру не выдвинуто. Polymarket и регуляторы также не комментировали ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, семь американцев подали коллективный иск против конкурента Polymarket – платформы Kalshi. Дело может обернуться масштабным вызовом для Kalshi: если суд признает ее спортивные "контракты" нелегальным беттингом, бизнес-модель компании может быть разрушена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!