Италия сразится с Германией: назван фаворит в матче Лиги наций

Сборная Германии является фаворитом в первом матче 1/4 финала Лиги Наций против сборной Италии – впрочем, относительным. На победу немцев букмекеры дают коэффициент 2.75, тогда для Италии действует совсем немного низший – 2.77. Игра состоится 20 марта на поле итальянцев.

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На то, что матч завершится вничью, действует коэффициент 3.20. Т.е., по мнению букмекеров, это наименее вероятный исход поединка.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – на него действует коэффициент 5.50. А кроме того:

0:0 – 8.10;

1:0 (победа Италии) – 8.90;

0:1 (победа Германии) – 8.90.

Меньше всего ожидается победа как Германии, так и Италии со счетом 3:2 – на оба результата действует коэффициент 25.00. А также счета:

3:0 (победа Италии) – 22.00;

0:3 (победа Германии) – 21.00.

Больше верят букмекеры и в общую победу сборной Германии в противостоянии – по сумме 2-х матчей. На это действует коэффициент 1.52.

На то, что победителей пары станет Италия, коэффициент намного ниже. Он составляет 2.53.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Бельгии является фаворитом в первом матче плей-офф Лиги Наций против сборной Украины (играют на место в группе А в следующем розыгрыше турнира). На победу бельгийцев букмекеры дают коэффициент 1.86, тогда для Украины действует намного низший – 4.45.

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