Из-за обстрелов России без света остались потребители в ряде областей Украины: детали

В Украине 30 мая из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. В то же время из-за обстрелов страны-террориста РФ обесточены 6 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей на Днепропетровщине, Сумщине и Харьковщине.

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Из-за ранее проведенных россиянами обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Об этом сообщает Минэнергетики Украины.

"Ситуация в энергосистеме по состоянию на 30 мая: выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Ночью враг нанес массированный удар БпЛА, в частности по Киевщине. Попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры нет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Есть также обесточивание потребителей из-за непогоды. В Запорожской области по этой причине без электроснабжения 12 населенных пунктов, в Днепропетровской – 31.

За сутки удалось вернуть свет 23,8 тыс. потребителей. Пока дефицита в системе не наблюдается, подытожили в Минэнерго.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в "Укрэнерго" призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию в вечернее время. Дело в том, что в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активной ремонтной кампании на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС. Стало известно, какие есть способы сбережения.

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