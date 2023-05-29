Украинцев призвали экономить электроэнергию: озвучены способы, которые подойдут каждому

Украинцев призывают сегодня экономно потреблять электроэнергию в вечернее время. Дело в том, что в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС.

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Граждане могут помочь, бережно используя электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00. Об этом пишут в пресс-службе компании "Укрэнерго" 29 мая.

Также можно перенести использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь. "Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему в вечерний пик потребления и облегчит балансировку", – пояснили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что ночью страна-террористка Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. При этом благодаря Воздушным Силам ВСУ было сбито 67 воздушных целей врага, а энергетическая инфраструктура не получила новых повреждений.

Как отмечается в сообщении, в субботу (27 мая) для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Это ситуативная мера, применяемая при недостаточности мощностей собственных электростанций в определенный промежуток времени для покрытия потребления.

Какие приборы "пожирают" больше всего электроэнергии?

Среди самых мощных приборов, которые тратят больше всего электроэнергии, – стиральные машины, бойлеры, кондиционеры и утюги. Использование этих приборов желательно уменьшить в пиковые часы энергопотребление. Речь идет о периоде между 19:00 и 22:00.

Эта привычка позволит сэкономить на оплате за электроэнергию и поможет стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, летний пик потребления электроэнергии в Украине в 2023 году будет связан с большими рисками, чем обычно. Это связано с серьезными ремонтами инфраструктуры, которые в определенные моменты будут совпадать с сезонным повышением потребления. В этой связи энергетики просят население принять меры и помочь балансировать энергосистему, чтобы не было отключений.

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