Избрание нового Папы Римского подвело букмекера ФК Фламенго: что произошло

Букмекер бразильского футбольного клуба "Фламенго" – FlaBet – нарушил закон. Компания открыла ставки на избрание нового Папы Римского, а это было запрещено. Министерство финансов Бразилии уже начало проверку оператора.

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Как пишет GMB, бренд FlaBet, которым управляет титульный спонсор "Фламенго" компания Pixbet, принимал на своем сайте ставки на преемника Папы Франциска в категории "Политика". Фаворитом считался итальянский кардинал Пьетро Паролин (коэффициент 3.0), ставки на венгра Петера Эрдьо оценивались девятикратной выплатой, а на других кандидатов – до 35 раз больше поставленной суммы.

Однако по закону от 2023 года букмекерам разрешено принимать ставки только на реальные спортивные и киберспортивные события. "Предложение такого типа является нарушением бразильского законодательства. Министерство финансов заявило, что такая практика является неправомерной, и объявило, что начало процесс проверки", – говорится в сообщении.

Pixbet при этом объяснил проблему "операционной ошибкой" и удалил ставки, связанные с Папой Римским. Клуб "Фламенго" ситуацию не комментировал.

FlaBet управляется компанией Pixbet Soluções Tecnológicas, базирующейся в Параибе и являющейся главным спонсором "Фламенго". Согласно коммерческому партнерству, чтобы представить свой бренд на самом видном месте на форме клуба из Рио-де-Жанейро, компания заплатит 470 млн реалов (82,7 млн долл.) в течение четырех лет, до 2027 года.

Pixbet принадлежит бизнесмену из Параибы Эрнилдо Жуниору де Фариасу Сантосу. По данным СМИ, он Жуниор, как его называют, работал на то, чтобы его близкий друг, Александр Маркес был избран мэром его родного города Серра-Бранка в регионе Карири. Маркес – бывший президент местной футбольной команды.

Как сообщал OBOZ.UA, ставки на нового Папу Римского на Polymarket после смерти Франциска выросли в разы – криптобиржа фиксирует миллионные обороты и рекордную активность. По мнению букмекеров, больше всего шансов на избрание у Пьетро Паролина из Италии.

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