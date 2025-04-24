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Ставки кардинально изменились за несколько дней: кого мир считает следующим Папой Римским

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
3,4 т.
Как смерть Папы Римского всколыхнула рынок ставок

Ставки нового Папу Римского после смерти Франциска выросли в разыкриптобиржа фиксирует миллионные обороты и рекордную активность. Вероятность избрания нового понтифика в 2025 году уже достигла 99%, хотя еще несколько дней назад составляла всего 35%.

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Об этом OBOZ.UA стало известно по ставкам пользователей на платформе Polymarket. До недавнего времени рынок ставок на следующего Папу Римского на платформе Polymarket оставался довольно нишевым явлением.

Как смерть Папы Римского всколыхнула рынок ставок

С марта, когда здоровье Папы Франциска начало ухудшаться, рынок под названием "Кто будет следующим Папой?" медленно набирал обороты. Среди фаворитов тогда фигурировали:

  • Пьетро Паролин (Италия) – 36%;
  • Луис Антонио Тагле (Филиппины) – 24%;
  • Маттео Дзуппи (Италия) – 12%;
  • Петер Эрде (Венгрия) – 8%;
  • Другие кандидаты – менее 8%.

Пользователи также выбирали, с какого континента будет следующий Папа. Европа лидировала с 61%, а Азия – на втором месте с 25%. Также существовал рынок ставок на то, будет ли вообще выбран новый Папа в 2025 году — по состоянию на 21 апреля шанс такого сценария оценивался только в 35%.

смерть Папы Франциска повлекла за собой криптобум

После официального сообщения о смерти Папы Римского Франциска ситуация кардинально изменилась. Polymarket буквально взорвался: ставки на следующего понтифика превысили $3 миллиона, а вероятность избрания нового Папы в 2025 году достигла 99%. Самые популярные рынки сейчас:

  • имя нового Папы – фавориты:
  • Луис Антонио Тагле (Филиппины) – 37%;
  • Пьетро Паролин (Италия) – 36%.
  • континент происхождения нового понтифика :
  • Азия57%;
  • Европа41%.
  • провокационные категории, например, на вопрос: будет ли новый Папа трансгендером, 32% ставок ответили "да";
  • будет ли избран новый Папа в 2025 году:
  • свыше $2,23 млн. ставок;
  • вероятность "да" – 99%.

Это не первый раз, когда выборы понтифика становятся объектом ставок, но на этот раз они перешли в криптопространство. Polymarket, специализирующаяся на прогнозировании событий через криптовалюту, впервые зафиксировала такой объем активности в церковной теме.

Каждый участник рынка делает ставку не на основе веры или богословия, а на политический, географический и демографический анализ кардинальского круга. События такого масштаба, как смерть Папы Римского, теперь имеют мгновенный отклик на финансовых и криптоплатформах. Ставки становятся не просто элементом азарта, а индикатором глобального интереса, который реагирует быстрее традиционных медиа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Великобритании женщины уверенно закрепляются на гемблинг-рынке – сейчас они составляют 32% всех игроков, хотя до сих пор почти весь рынок ориентирован на мужчин. В то же время мужчины доминируют по объему расходов, депонируют на 46% больше и снимают больше ежемесячно.

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