Ставки кардинально изменились за несколько дней: кого мир считает следующим Папой Римским

Ставки нового Папу Римского после смерти Франциска выросли в разы – криптобиржа фиксирует миллионные обороты и рекордную активность. Вероятность избрания нового понтифика в 2025 году уже достигла 99%, хотя еще несколько дней назад составляла всего 35%.

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Об этом OBOZ.UA стало известно по ставкам пользователей на платформе Polymarket. До недавнего времени рынок ставок на следующего Папу Римского на платформе Polymarket оставался довольно нишевым явлением.

С марта, когда здоровье Папы Франциска начало ухудшаться, рынок под названием "Кто будет следующим Папой?" медленно набирал обороты. Среди фаворитов тогда фигурировали:

Пьетро Паролин (Италия) – 36%;

– 36%; Луис Антонио Тагле (Филиппины) – 24%;

– 24%; Маттео Дзуппи (Италия) – 12%;

– 12%; Петер Эрде (Венгрия) – 8%;

– 8%; Другие кандидаты – менее 8%.

Пользователи также выбирали, с какого континента будет следующий Папа. Европа лидировала с 61%, а Азия – на втором месте с 25%. Также существовал рынок ставок на то, будет ли вообще выбран новый Папа в 2025 году — по состоянию на 21 апреля шанс такого сценария оценивался только в 35%.

После официального сообщения о смерти Папы Римского Франциска ситуация кардинально изменилась. Polymarket буквально взорвался: ставки на следующего понтифика превысили $3 миллиона, а вероятность избрания нового Папы в 2025 году достигла 99%. Самые популярные рынки сейчас:

имя нового Папы – фавориты:

– фавориты: Луис Антонио Тагле (Филиппины) – 37%;

(Филиппины) – Пьетро Паролин (Италия) – 36%.

(Италия) – континент происхождения нового понтифика :

: Азия – 57%;

– Европа – 41%.

– провокационные категории, например, на вопрос: будет ли новый Папа трансгендером , 32% ставок ответили "да";

например, на вопрос: , 32% ставок ответили "да"; будет ли избран новый Папа в 2025 году:

свыше $2,23 млн. ставок;

вероятность "да" – 99%.

Это не первый раз, когда выборы понтифика становятся объектом ставок, но на этот раз они перешли в криптопространство. Polymarket, специализирующаяся на прогнозировании событий через криптовалюту, впервые зафиксировала такой объем активности в церковной теме.

Каждый участник рынка делает ставку не на основе веры или богословия, а на политический, географический и демографический анализ кардинальского круга. События такого масштаба, как смерть Папы Римского, теперь имеют мгновенный отклик на финансовых и криптоплатформах. Ставки становятся не просто элементом азарта, а индикатором глобального интереса, который реагирует быстрее традиционных медиа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Великобритании женщины уверенно закрепляются на гемблинг-рынке – сейчас они составляют 32% всех игроков, хотя до сих пор почти весь рынок ориентирован на мужчин. В то же время мужчины доминируют по объему расходов, депонируют на 46% больше и снимают больше ежемесячно.

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