Ставки кардинально изменились за несколько дней: кого мир считает следующим Папой Римским
Ставки нового Папу Римского после смерти Франциска выросли в разы – криптобиржа фиксирует миллионные обороты и рекордную активность. Вероятность избрания нового понтифика в 2025 году уже достигла 99%, хотя еще несколько дней назад составляла всего 35%.
Об этом OBOZ.UA стало известно по ставкам пользователей на платформе Polymarket. До недавнего времени рынок ставок на следующего Папу Римского на платформе Polymarket оставался довольно нишевым явлением.
С марта, когда здоровье Папы Франциска начало ухудшаться, рынок под названием "Кто будет следующим Папой?" медленно набирал обороты. Среди фаворитов тогда фигурировали:
- Пьетро Паролин (Италия) – 36%;
- Луис Антонио Тагле (Филиппины) – 24%;
- Маттео Дзуппи (Италия) – 12%;
- Петер Эрде (Венгрия) – 8%;
- Другие кандидаты – менее 8%.
Пользователи также выбирали, с какого континента будет следующий Папа. Европа лидировала с 61%, а Азия – на втором месте с 25%. Также существовал рынок ставок на то, будет ли вообще выбран новый Папа в 2025 году — по состоянию на 21 апреля шанс такого сценария оценивался только в 35%.
После официального сообщения о смерти Папы Римского Франциска ситуация кардинально изменилась. Polymarket буквально взорвался: ставки на следующего понтифика превысили $3 миллиона, а вероятность избрания нового Папы в 2025 году достигла 99%. Самые популярные рынки сейчас:
- имя нового Папы – фавориты:
- Луис Антонио Тагле (Филиппины) – 37%;
- Пьетро Паролин (Италия) – 36%.
- континент происхождения нового понтифика :
- Азия – 57%;
- Европа – 41%.
- провокационные категории, например, на вопрос: будет ли новый Папа трансгендером, 32% ставок ответили "да";
- будет ли избран новый Папа в 2025 году:
- свыше $2,23 млн. ставок;
- вероятность "да" – 99%.
Это не первый раз, когда выборы понтифика становятся объектом ставок, но на этот раз они перешли в криптопространство. Polymarket, специализирующаяся на прогнозировании событий через криптовалюту, впервые зафиксировала такой объем активности в церковной теме.
Каждый участник рынка делает ставку не на основе веры или богословия, а на политический, географический и демографический анализ кардинальского круга. События такого масштаба, как смерть Папы Римского, теперь имеют мгновенный отклик на финансовых и криптоплатформах. Ставки становятся не просто элементом азарта, а индикатором глобального интереса, который реагирует быстрее традиционных медиа.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Великобритании женщины уверенно закрепляются на гемблинг-рынке – сейчас они составляют 32% всех игроков, хотя до сих пор почти весь рынок ориентирован на мужчин. В то же время мужчины доминируют по объему расходов, депонируют на 46% больше и снимают больше ежемесячно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!