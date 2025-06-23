Известный рэпер проиграл на ставках $8 млн за месяц: сдался ли он

Канадский рэпер Дрейк, известный любовью к спортивным азартным играм, за последние 30 дней потерял на ставках более 8 млн. При этом в общей сложности музыкант вложил в беттинг 125 млн долл.

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Об этом рассказал сам Дрейк на своей странице в Instagram. "Делюсь с вами другой стороной азартных игр... Надеюсь, скоро смогу порадовать вас большим выигрышем", – подписал рэпер скриншот со своего аккаунта на популярном онлайн-казино Stake.

Особенно неудачной в последний месяц для Дрейка стала серия ставок на Fortnite. Музыкант Дрейк поставил более 75 млн долл., проиграв при этом около 6 млн.

В следующей Instagram-стори Дрейк также поделился веселым видео, в котором раскритиковал платформу для ставок. Он подписал видео так: "Когда понял, что игровая зависимость – это ложь, придуманная такими платформами, как Stake, чтобы помешать вам выиграть их деньги".

Это уже не первый случай, когда Дрейк становится объектом внимания из-за на неудачных ставок. В последние годы рэпер даже заработал репутацию человека, приносящего неудачу спортсменам.

Пользователи соцсетей давно заметили, что всякий раз, когда Дрейк общается со спортсменами или публично поддерживал определенные команды, они почти всегда проигорывали . Этот феномен в сети прозвали "проклятием Дрейка".

Например, ноябре 2024 года рэпер проиграл крупную сумму, поставив на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом – выиграл Пол. Также Дрейк ставил на победу сборной Канады в полуфинале Кубка Америки против Аргентины и потерял почти 3 млн долл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дрейка заподозрили в скрытой рекламе онлайн-казино. На рэпера набросились в соцсетях из-за сомнительного видео с дроном.

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