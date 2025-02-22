Рэпера Дрейка подозревают в рекламе онлайн-казино: что он сделал

В социальной сети Х (экс-Twitter) появился видеоролик, в котором известный рэпер Дрейк пытается сбить дрон, залетевший в его жилье. При этом устройство вплотную приблизилось к ноутбуку музыканта, на котором был открыт сайт онлайн-казино Stake. Из-за этого многие заподозрили Дрейка в рекламе этой платформы.

Видео дня

По мнению сторонников этой теории, дрон специально завис на несколько секунд над ноутбуком рэпера с открытым сайтом онлайн-казино – чтобы прорекламировать его. При этом самого Дрейка упрекают в наигранных действиях.

"Дрейк заслуживает большей награды, чем Оскар, за переигрывание. Думаю, это реклама Stake", – прокомментировал видео один из пользователей Х.

"Это постановочное видео. Stake заплатили Дрейку, чтобы тот сделал это", – поддержал его другой.

"Реклама Stake", – уверен еще один.

Отметим: имя Дрейка уже не первый раз связывают со Stake. Ранее рэпер неоднократно публиковал свкиншоты своих игр на этой платформе, из-за чего многие заподозрили его в том, что Дрейк:

либо имеет возможность ставить крупные суммы в виде фрибетов;

либо является одним из собственников компании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее шведский игорный холдинг Kindred Group отчитался о сокращении доходов от "проблемных игроков" – клиентов с признаками игровой зависимости. Там сообщили, что доля выручки компании от таких игроков в IV квартале 2024 года (октябрь-декабрь) составила 2,7%, тогда как в III квартале (июль-сентябрь) этот показатель пребывал на уровне 3,2%, а в IV квартале 2023 года он составлял 3,1%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!