Известный рэпер "проклял" лучшего теннисиста мира: что означает ставка в $300 тыс.

Известный своей страстью к ставкам на спорт канадский рэпер Drake сделал немалую ставку на победителя Открытого чемпионата США 2025 по теннису. Артист поставил $300 тыс. на победу первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, и теперь фанаты считают того "обреченным" на поражение.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Благодаря коэффициенту 1,69, если Синнер выиграет в финале, Обри Дрейк Грэм (настоящее имя певца) заработает $207 тыс., поскольку его выигрыш составит $507 тыс, а итальянец в пятый раз станет чемпионом Большого шлема и во второй раз – победителем US Open.

Следует отметить, что пока Синнер еще даже не в финале, поскольку главный матч состоится 7 сентября на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке. Сейчас первая ракетка мира дошел до четвертьфинала, где 4 сентября будет соревноваться со своим соотечественником, "номером 10" рейтинга ATP, Лоренцо Музетти.

Даже несмотря на то, что 24-летний Янник Синнер сейчас является фаворитом соревнований, ему уже пророчат проигрыш из-за "проклятия Дрейка". В мире спортивного беттинга таких игроков называют "меточниками", или "антиталисманами" – ставя на одну из команд или игрока, они автоматически обрекают их на поражение.

Действительно, в прошлом Дрейк неоднократно проигрывал немалые суммы на спортивных ставках. В частности, среди самых выдающихся его поражений:

футбол – Аргентина против Франции в финале Чемпионата мира 2022 года, и хотя команда Лионеля Месси действительно получила титул, это произошло после серии пенальти, поэтому выигрыш не был засчитан (проигрыш $1 млн);

ММА – Израэль Адесанья против Алекса Перейры на UFC 281 ($1,2 млн);

ММА – Израэль Адесанья против Дрикуса дю Плесси на UFC 305 ($450 тыс.);

теннис – Тейлор Фритц против Янника Синнера на US Open 2024 ($210 тыс.).

Но следует отметить, что Дрейк ошибается далеко не каждый раз. Например, ставка на победу Синнера на Открытом чемпионате Австралии в январе этого года принесла ему $345 тыс. или $95 тыс. "чистыми".

Если Янник Синнер дойдет до финала, он будет бороться за титул Большого шлема с Новаком Джоковичем или Карлосом Алькарасом. Сейчас букмекеры так оценили шансы на победу оставшихся участников:

Янник Синнер – 1,72;

Карлос Алькарас – 2,30;

Новак Джокович – 11,00;

Феликс Оже-Альяссим – 36,00;

Лоренцо Музетти – 81,00;

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июле Дрейк признал, что в течение 30 дней потратил на спортивные ставки $125 млн и в результате проиграл более $8 млн. Самой неудачной для него стала серия ставок на Fortnite – музыкант поставил $75 млн и проиграл около $6 млн

