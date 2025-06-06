Jay-Z захотел стать вторым в США темнокожим владельцем казино: что планирует

Рэпер Jay-Z поставил перед собой цель стать вторым темнокожим владельцем казино в США. В начале июня исполнитель неожиданно появился в Капитолии штата Нью-Йорк, чтобы встретиться с лидером демократического большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс.

Видео дня

Об этом сообщает Hotnewhiphop. Издание добавляет, что пока не известно, как Стюарт-Казинс отреагировала на предложение Jay-Z.

Jay-Z и его глобальная развлекательная компания Roc Nation уже много лет работают над получением игорной лицензии на открытие казино Caesars Palace на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Если цель будет реализована, Jay-Z станет первым в истории штата темнокожим владельцем казино и вторым таким в США в целом.

Отмечается, что в 2025 году чиновники штата выдадут три новые игровые лицензии, и Jay-Z хочет войти в число счастливчиков. Для этого рэпер сотрудничает с SL Green Realty Corp. и Caesars Entertainment.

Еще в 2023 году они обосновывали свою идею в открытом письме. "Мы – ньюйоркцы. Поддержка и создание возможностей для наших районов и сообществ – это не просто часть философии Roc Nation… Это наша коллективная ответственность. Любой проект, получивший игорную лицензию, несомненно принесет прибыль", – говорилось в нем.

Так, Roc Nation обещала раздать миллионы долларов в виде грантов для близлежащих сообществ, если ее заявка будет принята. В частности, компания предложила 250 млн долл. в виде гранта для Hell's Kitchen, включая первоначальный взнос в размере 15 млн долл., а также 0,5% отчислений от будущей производительности казино.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии началось строительство первого в стране интегрированного курорта с казино MGM Osaka. Территория будет фактически "городом в городе" – с отелями на 2500 номеров, магазинами, ресторанами и развлекательными зонами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!