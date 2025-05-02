В Японии начали строить первый "город-казино" за баснословные $8,8 млрд: что в нем будет

В Японии началось строительство первого в стране интегрированного курорта с казино MGM Osaka. Территория будет фактически "городом в городе" – с отелями на 2500 номеров, магазинами, ресторанами и развлекательными зонами.

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Строительство обойдется в ошеломляющую сумму – 8,8 млрд долл. Как пишет European gaming, местные власти рассчитывают, что "город-казино" станет популярным туристическим местом.

MGM Osaka будет располагаться на искусственном острове Юмэсима в заливе Осака. Открытие планируется на 2030 год.

Предполагается, что проект станет ключевой вехой в обсуждаемой в Японии легализацией азартных игр. По расчетам, что после ввода в эксплуатацию MGM Osaka будет приносить около 5,9 млрд долл. в год валового дохода от игр.

Комплекс будет включать в себя казино, три отеля примерно на 2500 номеров, а также конференц-залы и развлекательные помещения, включая театр на 3500 мест, более 330 тыс. кв. м выставочных площадей и 400 тыс. кв. м конференц-залов. Рестораны и торговые точки также являются частью обширного генерального плана.

Сейчас MGM Osaka находится на стадии закладки фундамента. В официальном открытии строительства поучаствовал губернатор Осаки Хирофуми Есимура, а также ведущих партнеров проекта – представителей MGM Resorts International и Orix Corporation.

Начало строительства комплекса совпадает с выставкой Expo 2025, которая также проходит на острове Юмэсима. Чтобы свести к минимуму сбои во время мероприятия, строительство будут приостанавливать в пиковые дни, а использование тяжелой техники отложено до окончания выставки в октябре-2025.

При этом неподалеку от месторасположения будущего "города-казино" в январе 2025 года открыли новую станцию метро "Юмэсима". В планах также расширение линии "Кинтетсу - Нара".

В Японии очень долго обсуждалась легализация казино. Только недавно было принято решение все же разрешить работу крупных игорных учреждений, чтобы привлечь туристов.

Концепция интегрированного курорта-казино не нова. Такие комплексы очень популярны в Лас-Вегасе и Макао.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США арестовали основателя криптoказино Zero Edge Ричарда Кима. Его обвиняют в присвоении денег инвесторов, которые он проиграл в азартные игры, ставки и потерял в результате высокомаржинальной торговли криптовалютами. Как считает ФБР, таким образом он потерял порядка 7 млн долл.

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