Кабмин уволил членов ликвидационной комиссии КРАИЛ: список фамилий

Кабинет министров уволил четырех членов ликвидационной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Решение было принято на заседании правительства в пятницу, 23 мая

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. В частности, с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей уволены:

Алексей Ботезат;

Елена Водолажко;

Кристина Дутка;

Анна Сдобнова.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей прекратила свою деятельность с 1 апреля 2025 года, а ее правопреемником стало Государственное агентство "ПлейСити". Его деятельность будет координировать Министерство цифровой трансформации. Основные изменения в сфере регулирования:

автоматизация процессов: внедрение цифровой платформы для лицензирования операторов вместо бумажной документации;

внедрение цифровой платформы для лицензирования операторов вместо бумажной документации; более жесткие требования к лицензиатам:

отсутствие налоговых долгов;

отсутствие связей с РФ;

соблюдение требований безупречной репутации;

аннулирование лицензии после двух штрафов;

усиленный контроль за нелегальными операторами: продолжение блокировки незаконных ресурсов в сотрудничестве с СБУ и Госспецсвязи.

Ликвидация КРАИЛ и создание "ПлейСити" является частью масштабной реформы регулирования азартных игр в Украине. Следующим шагом станет запуск цифровой платформы для контроля над рынком, что позволит сделать этот процесс более прозрачным и эффективным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, вывод игорного бизнеса из тени принес Украине почти 5,5 млрд грн только на первые три месяца 2025 года. Эта сумма – налоговые платежи, которые поступили от организаторов азартных игр, и она в 143 раза превышает "довоенный" показатель, зафиксированный в 2021-м.

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