Кабмин уволил членов ликвидационной комиссии КРАИЛ: список фамилий
Кабинет министров уволил четырех членов ликвидационной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Решение было принято на заседании правительства в пятницу, 23 мая
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. В частности, с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей уволены:
- Алексей Ботезат;
- Елена Водолажко;
- Кристина Дутка;
- Анна Сдобнова.
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей прекратила свою деятельность с 1 апреля 2025 года, а ее правопреемником стало Государственное агентство "ПлейСити". Его деятельность будет координировать Министерство цифровой трансформации. Основные изменения в сфере регулирования:
- автоматизация процессов: внедрение цифровой платформы для лицензирования операторов вместо бумажной документации;
- более жесткие требования к лицензиатам:
- отсутствие налоговых долгов;
- отсутствие связей с РФ;
- соблюдение требований безупречной репутации;
- аннулирование лицензии после двух штрафов;
- усиленный контроль за нелегальными операторами: продолжение блокировки незаконных ресурсов в сотрудничестве с СБУ и Госспецсвязи.
Ликвидация КРАИЛ и создание "ПлейСити" является частью масштабной реформы регулирования азартных игр в Украине. Следующим шагом станет запуск цифровой платформы для контроля над рынком, что позволит сделать этот процесс более прозрачным и эффективным.
Как уже сообщал OBOZ.UA, вывод игорного бизнеса из тени принес Украине почти 5,5 млрд грн только на первые три месяца 2025 года. Эта сумма – налоговые платежи, которые поступили от организаторов азартных игр, и она в 143 раза превышает "довоенный" показатель, зафиксированный в 2021-м.
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