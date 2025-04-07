Сумма взлетела в 143 раза: стало известно, сколько Украина получает от легальных казино, – цифра может удивить

Вывод игорного бизнеса из тени принес Украине почти 5,5 млрд грн только на первые три месяца 2025 года. Эта сумма – налоговые платежи, которые поступили от организаторов азартных игр, и она в 143 раза превышает "довоенный" показатель, зафиксированный в 202-м.

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Данные обнародовал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Фискализация и выход из тени отрасли дали положительный эффект в уплате налогов", – отметил он.

Так, по данным Гетманцева, в первом квартале 2025 года (январь-март) поступления налоговых платежей от операторов игорного рынка выросли на 20,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Сумма в 2025-м составила 5,4 млрд грн.

Разница еще более впечатляющая, если сравнивать этот показатель с "довоенным". "Это в 143 раза превышает уровень января-марта 2021 года (37,7 млн грн)", – констатировал Гетманцев.

Он также проинформировал, что сумма выручки операторов игорного рынка с применением РРО/ПРРО в январе-феврале 2025 года составила 8,5 млрд грн. А это в 18,5 раз превышает прошлогодний уровень(0,5 млрд грн за январь-февраль 2024 года).

"Введение обязательного применения РРО/ПРРО игорным бизнесом в конце прошлого (2024-го. – Ред.) года способствует детенизации отрасли", – отметил глава профильного комитета ВР. Так, соответствующий закон № 4015-IX вступил в силу с 1 декабря 2024 года.

Напомним, после смены регулятора азартных игр с КРАИЛ на "ПлейСити" в Украине ожидается усиление прозрачности и цифровизации игорного рынка. Это должно способствовать борьбе с коррупцией и нелегальными операциями.

Первоочередной задачей нового регулятора является запуск цифровой платформы для автоматизации лицензирования операторов и усиления контроля за игорным бизнесом. При этом ожидается внедрение полной автоматизации процессов, а вместо бумажных документов, которые посылали по почте, регистрация и подача документов будут проходить онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время законопроект о функционировании электронных реестров в сфере гемблинга был снят с рассмотрения в парламенте. Инициатива предусматривала создание единых реестров для азартных игр и лотерей – они хотели вносить организаторов азартных игр по направлениям с представлением всех данных через Дію.

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