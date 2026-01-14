Как не проиграть все деньги на ставках: что такое юнит и зачем он нужен даже новичкам
В спортивных ставках и среди букмекеров все чаще можно услышать слово "юнит". Именно в юнитах профессиональные бетторы считают прибыли и убытки, а не в гривнях или долларах. Юнит – это не фиксированная сумма, а доля банкролла, которая используется как стандартная ставка. Считается, что именно он лежит в основе грамотного управления деньгами в беттинге.
- Юнит – это условная единица ставки, привязанная к размеру банкролла (суммы на балансе, которая используется для заключения пари).
- Чаще всего 1 юнит составляет 1-3% от суммы, выделенной для ставок.
- Юниты позволяют корректно сравнивать результаты игроков с разными бюджетами.
Что значит юнит в ставках
Юнит – это инструмент контроля, который показывает, какой частью банка игрок рискует в одной ставке. Благодаря этому игрок не "идет ва-банк" после проигрышей и не повышает суммы хаотично. Проще говоря, юнит нужен для ответа на вопрос: "Сколько я готов потерять в одной ставке без ущерба для всего банка?"
Фиксированной денежной суммы одного юнита не существует. Все зависит от размера банкролла. Самые распространенные подходы:
- 1% банкролла – консервативная стратегия, рекомендованная новичкам;
- 2-3% – стандартный вариант для регулярных ставок;
- 4-5% – агрессивный подход с высокими рисками.
Например, если банкролл составляет 10 000 грн, то 1 юнит может сотвлять от 100 грн (1%). В случае роста или уменьшения банка юнит автоматически пересчитывается.
Как юниты работают на практике
В ставках обычно используют два подхода:
- Риск 1 юнита – игрок ставите ровно 1 юнит и принимает возможный убыток.
- Ставка на выигрыш 1 юнита – сумма рассчитывается так, чтобы чистая прибыль равнялась одному юниту.
Для большинства игроков оптимальной является стратегия фиксированной ставки (флэт) – по 1 юниту на каждое событие без повышения риска. Пример: два игрока делают одинаковую ставку с коэффициентом +150:
- игрок с банкроллом 10 000 грн (1 юнит = 100 грн);
- игрок с банкроллом 100 000 грн (1 юнит = 1 000 грн).
Оба ставят по 2 юнита. В деньгах суммы разные, но результат одинаковый – +3 юнита. Именно поэтому профессионалы оценивают эффективность не в гривнях, а в юнитах.
Как считать прибыль и убытки в юнитах
Формула: чистая прибыль ÷ стоимость 1 юнита
Например, игрок поставил 100 грн, чтобы выиграть 200 грн:
- чистая прибыль – 100 грн;
- 1 юнит – 100 грн;
- результат – +1 юнит.
Важно считать именно прибыль, а не всю сумму выплаты.
Как правильно выбрать размер юнита
При выборе юнита стоит учесть:
- частоту ставок;
- психологическую готовность к сериям проигрышей;
- горизонт игры (короткая дистанция или долгосрочная стратегия).
Эксперты советуют: лучше меньший юнит и более длинная дистанция, чем большие ставки и быстрый минус.
Плюсы и минусы системы юнитов
Преимущества:
- дисциплинирует и защищает банкролл;
- упрощает анализ результатов;
- позволяет масштабировать стратегию;
- делает статистику объективной.
Недостатки:
- отсутствует единый стандарт юнита;
- можно потерять ощущение реальных денег;
- некорректные изменения юнита искажают статистику.
Типичные ошибки новичков:
- увеличение юнитов после проигрышей;
- игнорирование маржи букмекера;
- хаотичное изменение размера ставки.
