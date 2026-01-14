УкраїнськаУКР
Как не проиграть все деньги на ставках: что такое юнит и зачем он нужен даже новичкам

В спортивных ставках и среди букмекеров все чаще можно услышать слово "юнит". Именно в юнитах профессиональные бетторы считают прибыли и убытки, а не в гривнях или долларах. Юнит – это не фиксированная сумма, а доля банкролла, которая используется как стандартная ставка. Считается, что именно он лежит в основе грамотного управления деньгами в беттинге.

  • Юнит – это условная единица ставки, привязанная к размеру банкролла (суммы на балансе, которая используется для заключения пари).
  • Чаще всего 1 юнит составляет 1-3% от суммы, выделенной для ставок.
  • Юниты позволяют корректно сравнивать результаты игроков с разными бюджетами.

Что значит юнит в ставках

Юнит – это инструмент контроля, который показывает, какой частью банка игрок рискует в одной ставке. Благодаря этому игрок не "идет ва-банк" после проигрышей и не повышает суммы хаотично. Проще говоря, юнит нужен для ответа на вопрос: "Сколько я готов потерять в одной ставке без ущерба для всего банка?"

Фиксированной денежной суммы одного юнита не существует. Все зависит от размера банкролла. Самые распространенные подходы:

  • 1% банкролла – консервативная стратегия, рекомендованная новичкам;
  • 2-3% – стандартный вариант для регулярных ставок;
  • 4-5% – агрессивный подход с высокими рисками.

Например, если банкролл составляет 10 000 грн, то 1 юнит может сотвлять от 100 грн (1%). В случае роста или уменьшения банка юнит автоматически пересчитывается.

Как юниты работают на практике

В ставках обычно используют два подхода:

  • Риск 1 юнита – игрок ставите ровно 1 юнит и принимает возможный убыток.
  • Ставка на выигрыш 1 юнита – сумма рассчитывается так, чтобы чистая прибыль равнялась одному юниту.

Для большинства игроков оптимальной является стратегия фиксированной ставки (флэт) – по 1 юниту на каждое событие без повышения риска. Пример: два игрока делают одинаковую ставку с коэффициентом +150:

  • игрок с банкроллом 10 000 грн (1 юнит = 100 грн);
  • игрок с банкроллом 100 000 грн (1 юнит = 1 000 грн).

Оба ставят по 2 юнита. В деньгах суммы разные, но результат одинаковый – +3 юнита. Именно поэтому профессионалы оценивают эффективность не в гривнях, а в юнитах.

Как считать прибыль и убытки в юнитах

Формулачистая прибыль ÷ стоимость 1 юнита

Например, игрок поставил 100 грн, чтобы выиграть 200 грн:

  • чистая прибыль – 100 грн;
  • 1 юнит – 100 грн;
  • результат – +1 юнит.

Важно считать именно прибыль, а не всю сумму выплаты.

Как правильно выбрать размер юнита

При выборе юнита стоит учесть:

  • частоту ставок;
  • психологическую готовность к сериям проигрышей;
  • горизонт игры (короткая дистанция или долгосрочная стратегия).

Эксперты советуют: лучше меньший юнит и более длинная дистанция, чем большие ставки и быстрый минус.

Плюсы и минусы системы юнитов

Преимущества:

  • дисциплинирует и защищает банкролл;
  • упрощает анализ результатов;
  • позволяет масштабировать стратегию;
  • делает статистику объективной.

Недостатки:

  • отсутствует единый стандарт юнита;
  • можно потерять ощущение реальных денег;
  • некорректные изменения юнита искажают статистику.

Типичные ошибки новичков:

  • увеличение юнитов после проигрышей;
  • игнорирование маржи букмекера;
  • хаотичное изменение размера ставки.

