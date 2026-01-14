Как не проиграть все деньги на ставках: что такое юнит и зачем он нужен даже новичкам

В спортивных ставках и среди букмекеров все чаще можно услышать слово "юнит". Именно в юнитах профессиональные бетторы считают прибыли и убытки, а не в гривнях или долларах. Юнит – это не фиксированная сумма, а доля банкролла, которая используется как стандартная ставка. Считается, что именно он лежит в основе грамотного управления деньгами в беттинге.

Юнит – это условная единица ставки, привязанная к размеру банкролла (суммы на балансе, которая используется для заключения пари).

Чаще всего 1 юнит составляет 1-3% от суммы, выделенной для ставок .

. Юниты позволяют корректно сравнивать результаты игроков с разными бюджетами.

Что значит юнит в ставках

Юнит – это инструмент контроля, который показывает, какой частью банка игрок рискует в одной ставке. Благодаря этому игрок не "идет ва-банк" после проигрышей и не повышает суммы хаотично. Проще говоря, юнит нужен для ответа на вопрос: "Сколько я готов потерять в одной ставке без ущерба для всего банка?"

Фиксированной денежной суммы одного юнита не существует. Все зависит от размера банкролла. Самые распространенные подходы:

1% банкролла – консервативная стратегия, рекомендованная новичкам;

– консервативная стратегия, рекомендованная новичкам; 2-3% – стандартный вариант для регулярных ставок;

– стандартный вариант для регулярных ставок; 4-5% – агрессивный подход с высокими рисками.

Например, если банкролл составляет 10 000 грн, то 1 юнит может сотвлять от 100 грн (1%). В случае роста или уменьшения банка юнит автоматически пересчитывается.

Как юниты работают на практике

В ставках обычно используют два подхода:

Риск 1 юнита – игрок ставите ровно 1 юнит и принимает возможный убыток.

– игрок ставите ровно 1 юнит и принимает возможный убыток. Ставка на выигрыш 1 юнита – сумма рассчитывается так, чтобы чистая прибыль равнялась одному юниту.

Для большинства игроков оптимальной является стратегия фиксированной ставки (флэт) – по 1 юниту на каждое событие без повышения риска. Пример: два игрока делают одинаковую ставку с коэффициентом +150:

игрок с банкроллом 10 000 грн (1 юнит = 100 грн);

игрок с банкроллом 100 000 грн (1 юнит = 1 000 грн).

Оба ставят по 2 юнита. В деньгах суммы разные, но результат одинаковый – +3 юнита. Именно поэтому профессионалы оценивают эффективность не в гривнях, а в юнитах.

Как считать прибыль и убытки в юнитах

Формула: чистая прибыль ÷ стоимость 1 юнита

Например, игрок поставил 100 грн, чтобы выиграть 200 грн:

чистая прибыль – 100 грн;

1 юнит – 100 грн;

результат – +1 юнит.

Важно считать именно прибыль, а не всю сумму выплаты.

Как правильно выбрать размер юнита

При выборе юнита стоит учесть:

частоту ставок;

психологическую готовность к сериям проигрышей;

горизонт игры (короткая дистанция или долгосрочная стратегия).

Эксперты советуют: лучше меньший юнит и более длинная дистанция, чем большие ставки и быстрый минус.

Плюсы и минусы системы юнитов

Преимущества:

дисциплинирует и защищает банкролл;

упрощает анализ результатов;

позволяет масштабировать стратегию;

делает статистику объективной.

Недостатки:

отсутствует единый стандарт юнита;

можно потерять ощущение реальных денег;

некорректные изменения юнита искажают статистику.

Типичные ошибки новичков:

увеличение юнитов после проигрышей;

игнорирование маржи букмекера;

хаотичное изменение размера ставки.

