Кто выиграет Кубок африканских наций: букмекеры спрогнозировали победителя турнира

После окончания матчей 1/4 финала Кубка африканский наций букмекеры считают фаворитом турнира сборную Марокко. На ее победу действует коэффициент 2.50 – самый низкий их всех оставшихся участников турнира.

Второй на победу, рассказали в Favbet, идет сборная Сенегала. Для нее выставлен коэффициент 3.40.

Третья – сборная Нигерии. Для нее установили коэффициент 4.20.

Менее всего же специалисты верят в триумф сборной Египта. Для нее установили коэффициент 7.00 – самый низкий из всех оставшихся участников.

Сам Кубок африканский наций проходит в Марокко. Стартовал турнир 21 декабря 2025 года. Финальный матч пройдет 18 января 2026 года.

В настоящее время турнир находится на этапе 1/2 финала. Матчи пройдут 14 января. В них сыграют:

Нигерия – Марокко.

Букмекеры считают фаворитом встречи марокканцев. Для них действует коэффициент 1.56, тогда как для их соперников – 2.40.

Сенегал – Египет.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является сборная Сенегала. На ее проход в финал дают коэффициент 1.48, тогда как для египтян – 2.66.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

