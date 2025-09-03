Как распознать легальное онлайн-казино в Украине: простые правила

В Украине после легализации азартных игр с 2020 года значительно вырос интерес к онлайн-казино. Игроки получили доступ к лицензированным платформам, где обеспечивается прозрачность, защита данных и контроль над выплатами. Однако правила, на которые следует обращать внимание, остались.

О том, что нужно знать игрокам перед тем, как внести первый депозит, рассказали в "Спорт Экспресс". OBOZ.UA выбрал главное.

Легальность и правила выбора казино

Хотя легализация состоялась, пользователей продолжают заманивать на "серые", а то и "черные" игровые платформы, не имеющие украинской лицензии. Это создает риск потери не только персональных данных, но и денег.

Как отличить легальное казино?

На сайте должна быть четко указана украинская лицензия (номер, дата, регулятор);

Оператор казино должен быть зарегистрирован в Украине;

Платформа обязана предлагать инструменты ответственной игры (лимиты, самоисключения);

В казино работает украинская служба поддержки.

Кроме того, вы можете ознакомиться со списком легальных онлайн-казино, который мы уже составили. В перечень попали только лицензированные и проверенные платформы.

Депозиты, выплаты и бонусы

В легальных казино правила внесения и вывода средств всегда прозрачны и прописаны четко и открыто. Обращайте внимание на такие моменты:

Депозиты: минимальное пополнение обычно составляет 100-300 грн, а комиссия за внесение средств не взимается.

минимальное пополнение обычно составляет 100-300 грн, а комиссия за внесение средств не взимается. Вывод средств: выплаты доступны только верифицированным клиентам, минимальная сумма составляет 200-500 грн, а также существуют и суточные, недельные и месячные лимиты. Легальные казино также удерживают налоги (23% от суммы).

выплаты доступны только верифицированным клиентам, минимальная сумма составляет 200-500 грн, а также существуют и суточные, недельные и месячные лимиты. Легальные казино также удерживают (23% от суммы). Бонусы: поощрения (бонусы на депозит, бесплатные спины) всегда имеют условия использования, такие как вейджер (wager, количество раз, которое нужно отыграть бонус, обычно x 30-50) и лимиты на выбор игр, размер ставки и срок отыгрыша.

Принципы ответственной игры

Чтобы азартные игры оставались развлечением, легальные онлайн-казино предлагают инструменты для самоконтроля:

установка дневных или недельных лимитов на депозиты и продолжительность игры.

на депозиты и продолжительность игры. возможность временно заблокировать аккаунт;

аккаунт; право полностью исключить себя из игры через государственный Реестр.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовят полный перезапуск лотерей. Главная проблема заключается в том, что последние 12 лет этот рынок работает, по сути, без контроля государства.

