Как сыграет Украина в отборе на Чемпионат мира: букмекеры спрогнозировали место в группе
Букмекеры считают Украину одним из фаворитов отборочной группы D в европейской части отбора на Чемпионат мира-2026. Нашей сборной прогнозируют 2 место в группе, которое дает право сыграть в плеф-офф за выход на мундиаль.
Победит в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.10. При этом:
- Для сборной Украины – 7.50.
- Для сборной Исландии – 15.00.
- Для сборной Азербайджана – 50.00
У Франции самые высокие шансы занять либо 1-е, либо 2-е место. Для нее действует коэффициент 1.01.
У Украины шансы немногим меньше. На то, что "сине-желтые" выиграют группу, либо станут вторыми ,установили коэффициент 1.30.
У других участников группы, по прогнозу, шансы намного меньше. Так:
- Для Исландии определили коэффициент 3.30.
- Для Азербайджана – 12.50.
Игры в группе запланированы на осень. Они пройдут с 5 сентября по 16 ноября.
Украина стартует в отборе домашним матчем с Францией – игра запланирована на 5 сентября. Расписание следующих матчей:
- Азербайджан – Украина – 09 сентября.
- Исландия – Украина – 10 октября.
- Украина – Азербайджан – 13 октября.
- Франция – Украина – 13 ноября.
- Украина – Исландия – 16 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.
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