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Как сыграет Украина в отборе на Чемпионат мира: букмекеры спрогнозировали место в группе

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Как сыграет Украина в отборе на Чемпионат мира

Букмекеры считают Украину одним из фаворитов отборочной группы D в европейской части отбора на Чемпионат мира-2026. Нашей сборной прогнозируют 2 место в группе, которое дает право сыграть в плеф-офф за выход на мундиаль.

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Победит в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.10. При этом:

  • Для сборной Украины – 7.50.
  • Для сборной Исландии – 15.00.
  • Для сборной Азербайджана – 50.00
Букмекеры считают Украину одним из фаворитов отборочной группы D Отбора на Чемпионат мира

У Франции самые высокие шансы занять либо 1-е, либо 2-е место. Для нее действует коэффициент 1.01.

У Украины шансы немногим меньше. На то, что "сине-желтые" выиграют группу, либо станут вторыми ,установили коэффициент 1.30.

У других участников группы, по прогнозу, шансы намного меньше. Так:

  • Для Исландии определили коэффициент 3.30.
  • Для Азербайджана – 12.50.
У Франции самые высокие шансы занять либо 1-е, либо 2-е место

Игры в группе запланированы на осень. Они пройдут с 5 сентября по 16 ноября.

Украина стартует в отборе домашним матчем с Францией – игра запланирована на 5 сентября. Расписание следующих матчей:

  • Азербайджан – Украина – 09 сентября.
  • Исландия – Украина – 10 октября.
  • Украина – Азербайджан – 13 октября.
  • Франция – Украина – 13 ноября.
  • Украина – Исландия – 16 ноября.
Расписание матчей сборной Украины на отборе на Чемпионат мира 2026

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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