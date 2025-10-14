В Украине начали активно бороться с нелегальными сайтами азартных игр: как работает система трекинга

В Украине заработала система трекинга нелегальных сайтов азартных игр, которая автоматически находит и блокирует не только основные домены, но и их "зеркала". За первый месяц работы "ПлейСіті" получил более 430 обращений от граждан, что уже позволило оперативно ограничить доступ к десяткам незаконных ресурсов.

Об этом рассказал глава государственного регулятора азартных игр "ПлейСіті" Геннадий Новиков в интервью СМИ. По его словам, регулятор запустил систему трекинга нелегальных сайтов, которая помогает выявлять и блокировать онлайн-платформы, работающие без лицензии.

Отмечается, что это первый инструмент в стране, который позволяет в открытом доступе отслеживать действия государства против нарушителей и видеть, как оперативно реагируют регуляторы на появление новых площадок. Суть системы заключается в том, что пользователи могут самостоятельно сообщать о нелегальных ресурсах. После поступления обращения алгоритм автоматически находит зеркала сайта, то есть копии основного домена, которые мошенники создают после блокировки, чтобы избежать ограничений.

Отмечается, что это позволяет перекрыть сразу несколько каналов доступа к запрещенной игре, а не только главную страницу. После проверки информация передается в Национальную комиссию по регулированию в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), которая принимает окончательное решение о блокировке. Интернет-провайдеры обязаны выполнить это решение и ограничить доступ пользователей к сайту.

В системе "ПлейСити" также можно проверить, имеет ли определенная платформа лицензию, это помогает игрокам избегать мошенничества и не попадаться на крючок нелегальных операторов, которые не гарантируют выплату выигрышей. За первый месяц работы система получила более 430 обращений от граждан по поводу подозрительных сайтов. Такая активность свидетельствует, что украинцы становятся все более сознательными и готовы участвовать в борьбе с нелегальным игорным бизнесом.

По словам главы агентства, система уже доказала свою эффективность: если раньше на выявление нарушений и блокировку могли уходить недели, то теперь – всего несколько часов. "Когда человек подает такой сайт, алгоритм автоматически находит его зеркала. Это критично для эффективной борьбы. Если заблокировать только основной домен, на следующий день запускается зеркало, и для пользователя ничего не меняется", – отметил Новиков.

Однако блокировка сайтов – лишь одно из направлений работы. В "ПлейСіті" отмечают, что нужен комплексный подход и координация нескольких государственных органов. Сейчас агентство наладило эффективное взаимодействие с Бюро экономической безопасности (БЭБ). Благодаря оперативному обмену данными правоохранители могут быстрее выявлять финансовые нарушения и незаконные схемы оплаты.

Кроме того, к процессу привлечен Национальный банк Украины, ведь многие нелегальные операторы используют теневые платежные каналы, влияющие на финансовую стабильность государства. Из-за таких схем бюджет недополучает значительные налоговые и лицензионные поступления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине действует реестр лиц, которым ограничили доступ к азартным играм, однако его планируют обновить, сделав систему более безопасной, удобной и современной как для игроков, так и для бизнеса. Отмечается, что новый реестр позволит эффективнее идентифицировать игроков и предотвращать участие лудоманов.

