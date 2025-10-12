Реестр лудоманов в Украине планируют обновить: что нужно знать

В Украине действует реестр лиц, которым ограничили доступ к азартным играм, однако его планируют обновить, сделав систему более безопасной, удобной и современной как для игроков, так и для бизнеса. Отмечается, что новый реестр позволит эффективнее идентифицировать игроков и предотвращать участие лудоманов, оставаясь важным инструментом ответственной игры.

Об этом рассказал глава государственного регулятора азартных игр "ПлейСіті" Геннадий Новиков в интервью СМИ. Реестр лиц, которые ограничили доступ к азартным играм, охватывает три категории граждан:

тех, кто самостоятельно подал заявление об ограничении доступа;

об ограничении доступа; лиц, которых внесли родственники из-за чрезмерной зависимости от азартных игр;

из-за чрезмерной зависимости от азартных игр; игроков, которые получили запрет по решению суда.

Задача операторов рынка заключается в проверке каждого клиента перед регистрацией. Если лицо находится в реестре, ему должны отказать в доступе к игре.

Нынешняя версия реестра, по словам Новикова, досталась агентству в наследство от КРАИЛ и технически устарела. Для граждан процедура подачи заявления слишком сложная, а для операторов – проверка данных неудобна. Именно поэтому регулятор готовит обновленный реестр, который будет более безопасным, современным и автоматизированным, с более простым доступом для пользователей и бизнеса.

Почему реестр не останавливает нелегалов

Несмотря на важную роль в системе ответственной игры, реестр не имеет влияния на нелегальных операторов, которые работают вне закона. Они не подключены к официальным государственным базам, поэтому просто игнорируют любые ограничения.

"Было бы странно предоставлять им доступ к категории рисковых лиц, которые могут проиграть последние деньги. Ни мы, ни Минцифры, ни законодатель такого не позволят", – подчеркивает Геннадий Новиков. По его словам, борьба с "черным рынком" ведется другими методами: блокировкой сайтов, открытием уголовных производств и взаимодействием с правоохранителями.

По оценкам Ассоциации легальных организаторов азартных игр, 40–50% онлайн-рынка в Украине до сих пор остается в тени. Однако этот показатель свидетельствует о существенном прогрессе, ведь еще в 2020 году весь рынок был нелегальным.

"Сегодня половина рынка работает легально и это уже положительная динамика. Но мы должны сосредоточить усилия, чтобы сделать работу в Украине возможной только в легальной плоскости: или легально, или никак", – отмечает Новиков.

Он добавляет, что даже в ЕС и США часть игорного бизнеса остается вне правового поля, но государство создает такие условия, при которых нелегально работать становится слишком дорого и рискованно. Украина, по его словам, должна двигаться именно по этому пути, используя лучшие международные практики.

"ПлейСіті" планирует завершить обновление реестра лудоманов уже в ближайшее время и сделать его интегрированным с цифровыми сервисами. Отмечается, что это позволит гражданам быстрее подавать заявления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине контроль за рекламой азартных игр усилился, отныне за нарушение накладывают штрафы более 4,8 миллиона гривен и блокируют страницы блогеров и медиа. Несмотря на это, около половины рынка до сих пор нелегальна, а борьба с "черными" операторами продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!