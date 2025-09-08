Какие шансы у "Динамо" и "Шахтера" выиграть Лигу конференций: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в Лиге конференций 2025/26. Для него действует коэффициент 6.00 – самый низкий среди всех участников основного этапа турнира. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – для него определен коэффициент в 9.00 – 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 12-м – с коэффициентом 27.00.

Видео дня

Как рассказали в Favbet, второе место у итальянской "Фиорентины" с коэффициентом 6.50. Третье – у французского "Страсбура" – 8.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу мальтийского клуба "Хамрун Спартанс", а также гибралтарского "Линкольн Ред Импс". Для них действует коэффициент 500.00.

Первые матчи основного этапа турнира пройдут 2 октября. Финал – 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций примут участие 2 клуба из Украины – "Динамо" и "Шахтер".

С кем сыграет "Динамо" в Лиге конференций

Динамо – Кристал Пэлас (Англия) – 2 октября.

Самсунспор (Турция) – Динамо – 23 октября.

Динамо – Зриньски (Босния) – 6 ноября.

Омония (Кипр) – Динамо – 27 ноября.

Фиорентина (Италия) – Динамо – 11 декабря.

Динамо – Ноа (Армения) – 18 декабря.

С кем сыграет "Шахтер" в Лиге конференций

Абердин (Шотландия) – Шахтер – 2 октября.

Шахтер – Легия (Польша) – 23 октября.

Шахтер – Брейдаблик (Исландия) – 6 ноября.

Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер – 27 ноября.

Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер – 11 декабря.

Шахтер – Риека (Хорватия) – 18 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!