Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают Украину одним из фаворитов отборочной группы D в европейской части отбора на Чемпионат мира-2026. Нашей сборной прогнозируют 2 место в группе, которое дает право сыграть в плеф-офф за выход на мундиаль.

Победит в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.10. При этом:

Для сборной Украины – 7.50.

Для сборной Исландии – 15.00.

Для сборной Азербайджана – 50.00.

У Франции также самые высокие шансы занять либо 1-е, либо 2-е место. Для нее действует коэффициент 1.01.

У Украины шансы немногим меньше. На то, что "сине-желтые" выиграют группу либо станут вторыми, установили коэффициент 1.30.

У других участников группы, по прогнозу, шансы намного меньше. Так:

Для Исландии определили коэффициент 3.30.

Для Азербайджана – 12.50.

Игры в группе запланированы на осень. Они пройдут с 5 сентября по 16 ноября.

Украина стартует в отборе домашним матчем с Францией – игра запланирована на 5 сентября. Расписание следующих матчей:

Азербайджан – Украина – 09 сентября.

Исландия – Украина – 10 октября.

Украина – Азербайджан – 13 октября.

Франция – Украина – 13 ноября.

Украина – Исландия – 16 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ООН, во время чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике, существует риск роста нелегальных ставок и манипулирования результатами матчей. Правоохранительные органы всех трех стран уже начали обучение, чтобы эффективнее бороться с такими преступлениями.

