Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира: прогноз букмекеров

Букмекеры не считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Причем даже через плей-офф: после первых 2-х туров отбора в европейской группе D они отводят нашей команде 3 позицию. При этом до начала соревнований прогнозировалось, что Украина будет 2-й.

Победит же в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.01. При этом:

Для сборной Исландии – 17.00.

Для сборной Украины – 20.00.

Для сборной Азербайджана – 500.00.

В первых 2-м матчах Украина набрала 1 очко – проиграв Франции со счетом 2:0 и сыграв вничью с Азербайджаном 1:1.

В то же время Исландия победила Азербайджан со счетом 5:0 и проиграла Франции со счетом 2:1.

Таким образом, в настоящее время:

Франция занимает 1 место с 6 очками, забив 4 и пропустив 1 мяч.

Исландия вторая – 3 очка, 6 забитых, 2 пропущенных.

Украина третья – 1 очко, 1 забитый, 3 пропущенных.

Азербайджан четвертый – 1 очко, 1 забитый, 6 пропущенных.

Следующие матчи Украина проведет в октябре-ноябре:

Исландия – Украина – 10 октября.

Украина – Азербайджан – 13 октября.

Франция – Украина – 13 ноября.

Украина – Исландия – 16 ноября.

По итогам этих игр определится:

Выйдет ли Украина на Чемпионат мира напрямую.

Попадет ли в плей-офф.

Или в очередной раз "пролетит" мимо мундиаля.

