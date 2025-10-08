Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира: прогноз букмекеров
Букмекеры не считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Причем даже через плей-офф: после первых 2-х туров отбора в европейской группе D они отводят нашей команде 3 позицию. При этом до начала соревнований прогнозировалось, что Украина будет 2-й.
Победит же в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.01. При этом:
- Для сборной Исландии – 17.00.
- Для сборной Украины – 20.00.
- Для сборной Азербайджана – 500.00.
В первых 2-м матчах Украина набрала 1 очко – проиграв Франции со счетом 2:0 и сыграв вничью с Азербайджаном 1:1.
В то же время Исландия победила Азербайджан со счетом 5:0 и проиграла Франции со счетом 2:1.
Таким образом, в настоящее время:
- Франция занимает 1 место с 6 очками, забив 4 и пропустив 1 мяч.
- Исландия вторая – 3 очка, 6 забитых, 2 пропущенных.
- Украина третья – 1 очко, 1 забитый, 3 пропущенных.
- Азербайджан четвертый – 1 очко, 1 забитый, 6 пропущенных.
Следующие матчи Украина проведет в октябре-ноябре:
- Исландия – Украина – 10 октября.
- Украина – Азербайджан – 13 октября.
- Франция – Украина – 13 ноября.
- Украина – Исландия – 16 ноября.
По итогам этих игр определится:
- Выйдет ли Украина на Чемпионат мира напрямую.
- Попадет ли в плей-офф.
- Или в очередной раз "пролетит" мимо мундиаля.
