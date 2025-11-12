Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира: прогноз букмекеров
Букмекеры считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Однако, скорее всего, через плей-офф: перед решающими турами отбора в европейской группе D они отводят нашей команде 2 позицию.
Победит же в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.01. При этом:
- Для сборной Украины – 20.00.
- Для сборной Исландии – 250.00.
В первых 4-х матчах Украина набрала 7 очков из 12-ти. Команда:
- Занимает 2 место в группе.
- 2 раза победила.
- 1 раз сыграла в ничью.
- 1 раз проиграла.
- Забила 8 мячей.
- Пропустила 7.
- В оставшихся матчах сыграет с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).
У ближайшего пресследователя – сборной Исландии – 4 очка. Кроме Украины, она проведет игру против Азербайджана (13 ноября).
По итогам же 6 игр отбора определится:
- Какая сборная выйдет на Чемпионат мира напрямую.
- Какая попадетв плей-офф.
- Кто "пролетит" мимо мундиаля.
