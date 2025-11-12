УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира: прогноз букмекеров

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
210
Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира

Букмекеры считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Однако, скорее всего, через плей-офф: перед решающими турами отбора в европейской группе D они отводят нашей команде 2 позицию.

Победит же в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.01. При этом:

  • Для сборной Украины – 20.00.
  • Для сборной Исландии – 250.00.
У сборной Украины есть шансы выйти в плей-офф отбора на чемпионат мира

В первых 4-х матчах Украина набрала 7 очков из 12-ти. Команда:

  • Занимает 2 место в группе.
  • 2 раза победила.
  • 1 раз сыграла в ничью.
  • 1 раз проиграла.
  • Забила 8 мячей.
  • Пропустила 7.
  • В оставшихся матчах сыграет с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).
Украина занимает 2 место в отборочной группе на чемпионат мира

У ближайшего пресследователя – сборной Исландии – 4 очка. Кроме Украины, она проведет игру против Азербайджана (13 ноября).

По итогам же 6 игр отбора определится:

  • Какая сборная выйдет на Чемпионат мира напрямую.
  • Какая попадетв плей-офф.
  • Кто "пролетит" мимо мундиаля.
Украина сыграет с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября)

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, донецкий "Шахтер" является главным фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Второй – киевское "Динамо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!