Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира: прогноз букмекеров

Букмекеры считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Однако, скорее всего, через плей-офф: перед решающими турами отбора в европейской группе D они отводят нашей команде 2 позицию.

Победит же в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.01. При этом:

Для сборной Украины – 20.00.

Для сборной Исландии – 250.00.

В первых 4-х матчах Украина набрала 7 очков из 12-ти. Команда:

Занимает 2 место в группе.

2 раза победила.

1 раз сыграла в ничью.

1 раз проиграла.

Забила 8 мячей.

Пропустила 7.

В оставшихся матчах сыграет с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).

У ближайшего пресследователя – сборной Исландии – 4 очка. Кроме Украины, она проведет игру против Азербайджана (13 ноября).

По итогам же 6 игр отбора определится:

Какая сборная выйдет на Чемпионат мира напрямую.

Какая попадетв плей-офф.

Кто "пролетит" мимо мундиаля.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, донецкий "Шахтер" является главным фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Второй – киевское "Динамо".

