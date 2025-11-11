Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Донецкий "Шахтер" вляется фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26 – при чем с огромным отрывом. После 12 туров букмекеры дают на его триумф коэффициент 1.05, тогда как на ближайшего "преследователя" – киевского "Динамо" – 10.00

Третьим претендентом на победу, рассказали в Favbet, является житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 30.00.

Четвертый – черкасский ЛНЗ. Для которого действует коэффициент 50.00.

Для всех остальных участников, включая действующего вице-чемпиона "Александрию", коэффициент намного ниже – 500.00. Т.е., уже после 12 туров букмекеры видят хоть какие-то шансы на победу в чемпионате лишь у 4 клубов из 16-ти.

В настоящее время именно "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу – имея 27 очков из 36-ти возможных. При этом:

У "Полесья" и ЛНЗ (2-3 места) – по 23.

У "Динамо" и криворожского "Кривбасса" (4-5 места) – по 20.

У луганской "Зари" и коваливского "Колоса" (6-7 места) – по 19.

Внизу таблицы –"Полтава". Эта команда пока набрала лишь 6 очков.

В 2025 году команды сыграют матчи еще в 4 туров. Игры запланированы на ноябрь-декабрь.

