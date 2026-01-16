Кандидата в парламент задержали из-за нелегального онлайн-казино: в Таиланде разгорелся гемблинг-скандал

В Таиланде правоохранители задержали кандидата в парламент от оппозиционной People's Party по подозрению в причастности к нелегальному онлайн-гемблингу и отмыванию денег. Речь идет о 32-летнем Ратчапонге Сойсуване, известном под прозвищем "Понд".

Об этом сообщает англоязычное тайское издание The Thaiger, ссылаясь на данные полиции по борьбе с киберпреступностью Таиланда. Операцию по разоблачению проводил Центр по расследованию киберпреступлений (CCIB).

В чем подозревают "Понда"

По данным следствия, Сойсуван может быть связан с нелегальной сетью онлайн-гемблинга nakarin789, которая работала в интернете вопреки запрету азартных игр в стране. Следователи считают, что:

деньги игроков сначала поступали на подставные банковские счета ;

; после этого средства перечислялись на счет самого кандидата ;

; таким образом могла осуществляться схема по отмыванию денег, полученных от незаконных азартных игр.

Во время обысков полиция изъяла финансовые документы и цифровые носители. Они, по словам следователей, подтверждают движение средств через связанные счета.

Реакция партии

В People's Party заявили, что не будут вмешиваться в следствие и публично осудили любые формы коррупции и нелегального онлайн-гемблинга. Партийное руководство подчеркнуло, что:

будет сотрудничать с правоохранительными органами;

в случае подтверждения обвинений кандидат будет нести полную юридическую ответственность ;

; принципы партии несовместимы с теневыми схемами и азартным бизнесом.

Напомним, азартные игры в Таиланде в основном запрещены законом, за исключением государственной лотереи и гонок. В то же время нелегальные онлайн-казино остаются серьезной проблемой для – из-за масштабных денежных потоков и связей с политиками и бизнесом.

Аналитики отмечают, что дело против кандидата в парламент может иметь серьезные политические последствия, особенно на фоне борьбы с теневым гемблингом и отмыванием средств.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее у властей Таиланда провалились планы сделать страну лидером туризма в Азии благодаря открытию казино. Правительство королевства отложило рассмотрение законопроекта о создании интегрированных развлекательных комплексов с игровыми зонами.

