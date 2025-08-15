Каждый третий доллар уже у нелегалов: почему американский гемблинг стремительно уходит в тень

Нелегальный игорный бизнес в США набирает обороты. Почти каждый третий доллар, поставленный на кон в Штатах, оказывается в руках нелегальных операторов. Теневой рынок оценивается в $673,6 млрд в год, что обходится правительствам штатов в ошеломляющие $15,3 млрд недополученных налогов.

Такие данные показало исследование, проведенное Американской игорной ассоциацией (AGA). Аналитики отметили, что нелегальный игорный рынок в США вырос на 22% с момента последнего отчета AGA в 2022 году.

Главные факты и цифры

Ключевые "враги" белого гемблинга в Штатах – нелегальные автоматы и офшорные казино .

Нерегулируемые игровые автоматы часто маскируются под "игры на мастерство", хотя работают как обычные слоты, они полностью вне правового поля.

По всей стране насчитывается более 625 тыс. таких автоматов – это рост на 7,7% с 2022 года.

таких автоматов – это с 2022 года. В 2024 году они принесли нелегальным операторам $30,3 млрд , лишив штаты примерно $9,5 млрд налогов .

, лишив штаты примерно . Офшорные онлайн-казино расположенные в иностранных юрисдикциях с минимальным регулированием, тоже переживают бум – они заработали $18,6 млрд в 2024 году , что на 38% больше , чем два года назад.

, что на , чем два года назад. Несмотря на легализацию ставок на спорт во многих штатах, подпольные букмекерские конторы по-прежнему процветают – американцы за год сделали ставки на $84 млрд через нелицензированных букмекеров, что стоило около $1 млрд потерянных налогов .

по-прежнему процветают – американцы за год сделали ставки на $84 млрд через нелицензированных букмекеров, что стоило около . Легальный рынок онлайн-игр в США стремительно теряет позиции: только 24% игроков теперь пользуются исключительно лицензированными платформами, тогда как в 2022 году их было 52%

Что предлагают изменить

AGA утверждает, что бороться с проблемой можно только путем более жестких мер и международного сотрудничества. Это включает:

закрытие офшорных сайтов;

остановка нелегальных игровых автоматов;

информирование потребителей о рисках игры с нелицензированными операторами.

