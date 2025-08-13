Налоги начинают уничтожать азартный рынок Британии: акции падают, игроки убегают в тень

Британское правительство готовится объявить в осеннем бюджете повышение налогов на онлайн и офлайн азартные игры, о чем уже заявили источники в министерстве финансов. Ожидается, что новые ставки уменьшат прибыльность ведущих операторов, вызовут падение их акций и могут стимулировать переход части игроков на нелегальные платформы.

Об этом сообщает iGamingExpress. Британский рынок азартных игр оказался под сильным давлением после ряда сообщений о возможном повышении налогов на ставки и онлайн-игр в будущем осеннем бюджете.

Новость о том, что обзор налогообложения уже запущен и что изменения "почти гарантированы", спровоцировала одномоментный отток инвесторов и резкое падение котировок ведущих компаний сектора. Причина – бюджетный дефицит и политическое давление на более радикальные шаги по наполнению казны. Бывший премьер и канцлер Гордон Браун открыто призвал правительство повысить ставки для азартных операторов, чтобы профинансировать отмену ограничений на социальные выплаты.

Одновременно канцелярия Рейвз подтвердила, что обзор налоговой политики в отношении азартных игр продолжается и что решение может быть представлено в осеннем бюджете. Председатель отраслевой организации Betting & Gaming Council и сам известный бизнес-блок предупреждают, что резкое повышение ставок для онлайн-казино и других продуктов может толкнуть часть игроков к нелегальным платформам, где нет защиты прав потребителей, механизмов контроля за лудоманией и доплат к спорту. BGC приводит данные опросов, согласно которым значительная часть регулярных игроков готова рассмотреть переход на нелегальные сервисы, если комиссии и цены для конечного потребителя вырастут.

Сторонники изменения модели налогообложения говорят, что нынешняя система с тремя ставками для удаленных продуктов устарела, сложна для администрирования и создает лазейки для оптимизации. Некоторые мнения предлагают унифицировать налоговую базу или ввести "налог за социальный ущерб", что теоретически могло бы принести государству дополнительные миллиарды фунтов и помочь профинансировать социальную политику.

Сектор аргументирует, что повышение налогов ударит по смежным отраслям – в частности по конным скачкам и ряду видов спорта, которые получают значительную долю финансирования от ставок. Отраслевые лидеры предупреждают о риске сокращения инвестиций, увольнений и уменьшения благотворительных взносов, которые сейчас делают букмекеры. Критики правительственных инициатив в ответ указывают, что социальная выгода от дополнительных налоговых поступлений должна быть сбалансирована с потенциальной утечкой деятельности в тень.

Эксперты говорят, что более "мягкие" варианты – например, дифференциация ставок по рискованности продукта, целевые сборы на борьбу с зависимостью, или поэтапное повышение ставок с мониторингом влияния могли бы минимизировать риск массового перехода игроков к нелегальным операторам. Без четкого перехода и мер по защите игрока любое резкое повышение создает риск, который инвесторы и игроки уже почувствовали на рынке.

Отмечается, что ближайшие недели и месяцы будут критическими, ведь рыночная волатильность с большой вероятностью сохранится до момента публикации конкретных параметров в осеннем бюджете и реакции регулятора. В случае обнародования жестких тарифов – быстрое падение курса и изменения в корпоративных стратегиях станут более вероятными.

