Казино могут изменить главную страну для туризма в Азии: назван возможный лидер

Таиланд получил шанс стать лидером в азиатском туризме, если в стране получится легализовать казино. Сейчас лидером региона является Сингапур, однако с развитой инфраструктурой и международным аэропортом Бангкок способен привлечь больше туристов, чем Сингапур.

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Об этом заявил доктор Бо Бернхард, исполнительный директор Международного центра исследований в области игорного бизнеса при Университете Невады, пишет Thai News. Эксперт отметил, что следующее десятилетие станет решающим в борьбе за туристическое лидерство в регионе.

При этом Бернхард подчеркнул, что многообещающие перспективы Таиланда можно реализовать только при условии введения жесткого регулирования игорного рынка. В своем выступлении в Бангкоке в мае 2025 года специалист подчеркнул, что успех индустрии возможен только при наличии серьезной социальной ответственности.

Бернхард также отметил, что Таиланд обладает значительным туристическим потенциалом, и грамотная интеграция казино в туристическую инфраструктуру может принести экономическую выгоду без серьезных социальных последствий. Он призвал местные власти учитывать международный опыт, особенно модели из Лас-Вегаса и Сингапура, где сочетаются экономический рост и контроль над негативными эффектами азартных игр.

В то же время в Таиланде набирает обороты критика законопроекта о легализации казино. Оппозиция опасается коррупции и слабо прописанных норм, напоминая о провальных примерах Лаоса и Камбоджи.

В частности, законодательство Лаоса, касающееся азартных игр, по сути, оказалось в состоянии коллапса. Теоретически в стране с 2006 года введены строгие штрафы и даже тюремные сроки для всех, кто занимается азартными играми. Таким образом, азартные игры в стране юридически запрещены. Но на практике в Лаосе работает множество казино, а запрет часто игнорируется. Правительственного регулятора, который мог бы защитить права игроков, просто не существует.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе-апреле 2025 года игорный бизнес Украины уплатил 6,3 млрд грн налогов – это на 14,5% больше, чем в прошлом году. Однако в апреле зафиксировано резкое падение поступлений – на 31,7%, что требует дополнительного контроля за отраслью.

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