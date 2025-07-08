Казино обогнали Big Tech: гемблинг-операторы выварились в лидеры фондового рынка

Компании, работающие в сфере курортов и казино, впервые за год заняли ведущие позиции на фондовом рынке. С верхних строчек они сместили технологический сектор.

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Об этом сообщает аналитическая компания ITS в еженедельном обзоре для LSM. "Мы получили на первый взгляд неожиданный расклад, когда в топ-10 вошли сразу три крупных компании, работающие в сфере управления курортами и казино, а также три игрока из сектора альтернативной энергетики", – отметили аналитики.

Основной причиной возросшего интереса к акциям операторов казино стала публикация отчета о выручкев Макао за июнь. Эти показати значительно превзошли ожидания участников рынка.

Так, согласно отчету о выручке казино Макао за июнь 2025 года, валовой доход от азартных игр (GGR) составил около 2,6 млрд долл. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Хотя показатель июня незначительно (на 0,6%) ниже рекордного постпандемического мая, он превзошел ожидания.

За первое полугодие 2025 года общий GGR Макао врос на 4,4% больше, чем за тот же период в 2024 году. Рост объясняется увеличением посещаемости и премиум-сегмента, во многом благодаря серии концертов канто-поп звезды Джеки Чуна.

Событие вызвало приток инвесторов в "бумаги" гемблинг-операторов. "Ура, ура! – воскликнули участники рынка и ринулись скупать бумаги "казиношников", – описываают ситуацию в ITS.

Наряду с компаниями из сферы гемблинга, в десятку лучших компаний вошли:

Альтернативная энергетика: представители сектора альтернативной энергетики, преимущественно солнечной и ветровой, показали положительную динамику. Американские компании First Solar, Inc. (FSLR) и The AES Corporation (AES) продемонстрировали рост на фоне утверждения администрацией президента США Дональда Трампа финальной версии законопроекта о масштабных налогах и государственных расходах. Обновленный вариант закона оказался более благоприятным для отрасли, предусматривая более мягкий и растянутый по времени переход, что способствовало скупке акций энергетических компаний.

представители сектора альтернативной энергетики, преимущественно солнечной и ветровой, показали положительную динамику. Американские компании First Solar, Inc. (FSLR) и The AES Corporation (AES) продемонстрировали рост на фоне утверждения администрацией президента США Дональда Трампа финальной версии законопроекта о масштабных налогах и государственных расходах. Обновленный вариант закона оказался более благоприятным для отрасли, предусматривая более мягкий и растянутый по времени переход, что способствовало скупке акций энергетических компаний. Автомобильная промышленность: положительную динамику также показали бумаги Ford Motor Co (F), чьи продажи во II квартале выросли на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Многие инвесторы принимают решения, руководствуясь не столько фундаментальной отчетностью отдельных компаний, сколько влиянием экономических и политических факторов", – отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время валовые доходы от азартных игр в американской Неваде снижаются. За май 2025 года игорные заведения штата принесли 1,29 млрд долл., что на 2% меньше, чем в мае прошлого года. Еще более заметное падение зафиксировано на главном игорном направлении – Лас-Вегас-Стрип, который является самой известной площадкой казино.

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