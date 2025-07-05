Такого не было со времен пандемии: доходы мировой столицы азартных игр рекордно упали

Валовые доходы от азартных игр в американском штате Неваде продолжают снижаются. За май 2025 года игорные заведения штата принесли 1,29 млрд долларов США, что на 2% меньше, чем в мае прошлого года. Еще более заметное падение зафиксировано на главном игорном направлении – Лас-Вегас-Стрип, который является самой известной площадкой казино.

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Как сообщил Совет по контролю за азартными играми Невады, показатели Стрипа упали на 4% в годовом измерении – до 713,7 млн долларов. С начала финансового года этот сегмент просел уже на 3,3% – худший результат среди всех игорных рынков штата. Если июнь не принесет существенного роста, серия ежегодных рекордов дохода, которая длилась несколько лет, будет прервана. Майский спад стал четвертым подряд и девятым за последние 10 месяцев.

Неутешительная динамика наблюдается и в туризме. По данным Управления по вопросам конгрессов и посетителей Лас-Вегаса, в мае город посетило 3,41 млн человек – на 6,5% меньше, чем год назад. А пассажиропоток в Международном аэропорту имени Гарри Рида упал на 4% – до 4,9 млн. В целом трафик в аэропорту снижался в семи из последних девяти месяцев.

Аналитики по-разному оценивают ситуацию. Оптимисты считают спад временным и объясняют его рекордно высокой базой предыдущих лет, в частности 2024-го, когда город принимал Супербоул. Они также отмечают, что индустрия продолжает инвестировать в развитие – в частности в спортивные стадионы, реконструкцию курортов Mirage и Tropicana, что должно дать толчок будущему росту.

Впрочем, пессимисты обращают внимание на макроэкономические риски, рост расходов операторов, обострение конкуренции со стороны других юрисдикций и внешнеэкономические факторы – включая торговые барьеры в отношениях с Канадой и Мексикой.

"Это больше вопрос оптики, чем фундаментальных изменений. Компании пытаются лучше понять поведение потребителя. На рынке всегда есть приливы и отливы – и каждый видит ситуацию сквозь свою призму", – отмечает консультант Global Advisors Брендан Буссманн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в США планируют ограничить налоговые отчисления для профессиональных игроков, вместо полного вычета расходов позволят вычесть только 90% от выигрыша. Это означает, что даже при минимальной прибыли придется платить налоги с большей суммы, чем реально заработано.

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