Казино под видом продуктового магазина: в Харькове разоблачили подпольный игровой зал с контрафактным алкоголем

В Харькове местный житель под видом продуктового магазина с вывесками "Продукты" и "Мороженое" открыл подпольное казино, где игрокам за 300 гривен входного взноса предоставляли доступ к игровым автоматам. Кроме азартных игр, он незаконно торговал контрафактным алкоголем без лицензии и акцизов.

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Об этом сообщает местное издание BLIK. В Харькове правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного заведения, которое маскировалось под обычный продуктовый магазин.

Посетители, которые заходили под вывеску "Продукты" и "Мороженое", на самом деле попадали в полноценное казино, где можно было не только играть в азартные игры, но и выпивать нелегальный алкоголь без акцизов. По данным следствия, в мае 2024 года житель Харькова установил в помещении специальное оборудование для азартных игр. Уже в июне он начал принимать клиентов, которые платили 300 грн входного взноса и получали доступ к игровым автоматам. Заведение работало до июля, пока не попало в поле зрения полиции.

"Вход выглядел вполне обыденно - никто бы не догадался, что за дверью магазина кроется полноценное казино", - сообщили в судебном решении. По меньшей мере трижды в зал приходил агент полиции под прикрытием, который официально задокументировал факт деятельности заведения. Правоохранители провели обыск, изъяли автоматы, ключи, документацию и наличные почти 2 000 грн.

Экспертиза подтвердила, что техника была полностью пригодна к ведению азартного бизнеса. Кроме этого, обнаружили нелегальный алкоголь без акцизов, который также реализовывался в зале без лицензии. Салтовский районный суд Харькова признал предпринимателя виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 203-2 ч.1 - незаконное проведение азартных игр (штраф 170 тыс. грн, запрет на игорный бизнес на 1 год);

- незаконное проведение азартных игр (штраф 170 тыс. грн, запрет на игорный бизнес на 1 год); ст. 204 ч.1 - незаконная торговля подакцизными товарами (штраф 85 тыс. грн, конфискация и уничтожение алкоголя);

- незаконная торговля подакцизными товарами (штраф 85 тыс. грн, конфискация и уничтожение алкоголя); ст. 209 ч.1 - отмывание доходов, полученных преступным путем (3 года лишения свободы).

Однако суд учел смягчающие обстоятельства: впервые привлекается к ответственности, не оказывал сопротивления, признал вину. В результате - три года лишения свободы с испытательным сроком в два года, если нарушитель будет придерживаться условий пробации. Общая сумма штрафа составляет 255 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские спецслужбы используют онлайн-казино как платформу для вербовки зависимых от азартных игр украинцев, шантажируя их и привлекая к диверсиям. Спецслужбы призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных попытках воздействия.

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