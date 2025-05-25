Россияне вербуют украинцев через онлайн-казино: как работает схема и что стоит знать

Российские спецслужбы используют онлайн-казино как платформу для вербовки зависимых от азартных игр украинцев, шантажируя их и привлекая к диверсиям. Спецслужбы призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных попытках воздействия.

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Об этом пишет британское издание The Sun, ссылаясь на источники в украинских силовых структурах. Эта схема базируется на шантаже, психологическом давлении и финансовой уязвимости, к которым приводит лудомания - зависимость от азартных игр.

По их данным, через цифровые платформы российские спецслужбы устанавливают контакт с игроками, которые попали в долговую яму. И затем они используют их как инструмент для реализации диверсионной деятельности внутри страны.

Как работает схема

потенциальные жертвы - это чаще всего мужчины 20-40 лет, которые имеют историю проигрышей в крупных суммах в онлайн-казино;

- это чаще всего мужчины 20-40 лет, которые имеют в онлайн-казино; через внутренние чаты, ботов, фейковые службы поддержки или даже посредством прямой коммуникации, агенты выдают себя за "владельцев" платформы или "инвесторов";

жертве сообщают, что она должна значительную сумму - иногда несуществующий долг . Ее пугают судом, оглаской или даже уголовным преследованием;

. Ее пугают судом, оглаской или даже уголовным преследованием; затем предлагают "списать долг", если она согласится выполнить определенные задания - собрать информацию, установить маячок, передать посылку и т.д;

- собрать информацию, установить маячок, передать посылку и т.д; такие задания носят диверсионный или шпионский характер.

"Это целенаправленная тактика врага, использующая психологическую и социальную уязвимость наших граждан", - отмечают в Службе безопасности Украины. Этот метод позволяет РФ:

вербовать исполнителей без непосредственного физического контакта;

влиять на внутреннюю безопасность государства через сеть агентов-лудоманов ;

; расширять свою деятельность в серых зонах цифровой среды, которые сложно контролировать.

Как защитить себя

избегать нелегальных игорных платформ , особенно с сомнительной регистрацией;

, особенно с сомнительной регистрацией; не сообщать личные данные в чатах и формах онлайн-казино;

в чатах и формах онлайн-казино; обращаться к правоохранителям , если возникли подозрительные требования или угрозы от имени игорной платформы;

, если возникли подозрительные требования или угрозы от имени игорной платформы; в случае зависимости - искать помощи в специализированных центрах или консультационных службах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 98% заблокированных сайтов в 2025 году - это нелегальные онлайн-казино, а не пропаганда или пиратство. Только за март было заблокировано более 32 тысяч таких ресурсов, что свидетельствует о масштабной борьбе с теневым игорным бизнесом.

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