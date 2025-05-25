Россияне вербуют украинцев через онлайн-казино: как работает схема и что стоит знать
Российские спецслужбы используют онлайн-казино как платформу для вербовки зависимых от азартных игр украинцев, шантажируя их и привлекая к диверсиям. Спецслужбы призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных попытках воздействия.
Об этом пишет британское издание The Sun, ссылаясь на источники в украинских силовых структурах. Эта схема базируется на шантаже, психологическом давлении и финансовой уязвимости, к которым приводит лудомания - зависимость от азартных игр.
По их данным, через цифровые платформы российские спецслужбы устанавливают контакт с игроками, которые попали в долговую яму. И затем они используют их как инструмент для реализации диверсионной деятельности внутри страны.
Как работает схема
- потенциальные жертвы - это чаще всего мужчины 20-40 лет, которые имеют историю проигрышей в крупных суммах в онлайн-казино;
- через внутренние чаты, ботов, фейковые службы поддержки или даже посредством прямой коммуникации, агенты выдают себя за "владельцев" платформы или "инвесторов";
- жертве сообщают, что она должна значительную сумму - иногда несуществующий долг. Ее пугают судом, оглаской или даже уголовным преследованием;
- затем предлагают "списать долг", если она согласится выполнить определенные задания - собрать информацию, установить маячок, передать посылку и т.д;
- такие задания носят диверсионный или шпионский характер.
"Это целенаправленная тактика врага, использующая психологическую и социальную уязвимость наших граждан", - отмечают в Службе безопасности Украины. Этот метод позволяет РФ:
- вербовать исполнителей без непосредственного физического контакта;
- влиять на внутреннюю безопасность государства через сеть агентов-лудоманов;
- расширять свою деятельность в серых зонах цифровой среды, которые сложно контролировать.
Как защитить себя
- избегать нелегальных игорных платформ, особенно с сомнительной регистрацией;
- не сообщать личные данные в чатах и формах онлайн-казино;
- обращаться к правоохранителям, если возникли подозрительные требования или угрозы от имени игорной платформы;
- в случае зависимости - искать помощи в специализированных центрах или консультационных службах.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 98% заблокированных сайтов в 2025 году - это нелегальные онлайн-казино, а не пропаганда или пиратство. Только за март было заблокировано более 32 тысяч таких ресурсов, что свидетельствует о масштабной борьбе с теневым игорным бизнесом.
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