Казино только для богатых: одна из стран позволит азартные игры только для миллионеров

Популярный туристов Таиланд может легализовать казино, но только для миллионеров. Местные власти обсуждают законопроект, который может позволить играть в азартные игры только тем, кто имеет немалый счет в банке – чтобы уберечь менее богатых от игровой зависимости.

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Как сообщает South China Morning Post, с целью уменьшения обеспокоенности общественности в зависимости от азартных игр, в законопроект о легализации казино могут заложить требование, согласно которому для участия в казино местные жители должны иметь на счете минимум 50 миллионов бат ($1,48 млн). Кроме того, каждый визит в казино будет стоить 5000 бат.

Поскольку средний годовой доход в Таиланде в 2023 г. составил 348 000 бат, предложенные ограничения фактически позволяют участвовать в казино только самым богатым гражданам страны. Это может радикально снизить вероятность развития азартных игр.

Однако, как отметил аналитик Даниэль Чен, это может привести к появлению "режима только для иностранцев", который действует в Южной Корее, что может снизить интерес потенциальных операторов казино. Впрочем, среди компаний, которые уже проявили интерес к этой юрисдикции, – крупные игроки, такие как Galaxy Entertainment, Caesars, Wynn Resorts, Las Vegas Sands и Genting. Melco Resorts&Entertainment уже открыла офис в Бангкоке.

Генеральный секретарь Офиса государственного совета (правительственного агентства, разрабатывающего законы и подчиняющегося премьер-министру) Пакорн Нилпрапунт отметил, что целью создания азартных заведений является привлечение иностранных инвестиций и туристов, а не популяризация азартных игр среди местных жителей. "Мы хотим избежать распространения азартных игр среди тайцев и предотвратить появление зависимых среди них", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известного рэпера Дрейка обвинили в рекламе онлайн-казино – в соцсетях завирусилось видео, на котором он пытается сбить залетевший в его жилище дрон. При этом устройство приблизилось к ноутбуку музыканта, на котором был открыт сайт платформы Stake.а

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