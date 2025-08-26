Казино в США отказалось выплатить игроку выигрыш на $2,5 млн: как объяснили решение

Американка подала в суд на казино Bally's Atlantic City, утверждая, что заведение отказалось выплатить ей более $2,5 млн после выигранного джекпота из-за якобы технической ошибки. Федеральный суд разрешил делу двигаться дальше, отклонив ходатайство казино о его закрытии.

Видео дня

По данным Shore News Network, истица Рони Бил утверждает, что 25 февраля она выиграла $2 555 908, сорвав джекпот в игре Wheel of Fortune Wide Area Progressive. Однако вместо выплаты аппарат показал сообщение об ошибке, после чего сотрудники открыли и вмешивались в работу автомата. В результате ей заявили, что выигрыш недействителен из-за компьютерного сбоя и неисправности автомата.

В иске Бил говорится о нарушении так называемого "алеаторного контракта" – соглашения, которое базируется на наступлении неопределенного события, такого как выигрыш джекпота. Судья федерального окружного суда Кристин О'Хирн на этой неделе отказалась удовлетворить просьбу Bally's о закрытии дела, поэтому разбирательство продолжается.

Казино настаивает, что выплата была недействительной из-за реальной технической неисправности. Параллельно продолжается расследование от Департамента по контролю за игорным бизнесом Нью-Джерси, куда Бил также подала жалобу, но, по ее словам, ответа до сих пор нет.

Сначала женщина подала иск в суде штата, однако впоследствии дело перенесли в федеральный. Ее первоначальное требование о халатности уже отклонили, но ключевым остался вопрос нарушения контракта. Таким образом, дело может стать прецедентом в спорах между игроками и казино относительно джекпотов и технических сбоев в игровых автоматах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что регулятор азартных игр Австралии наложил штраф на букмекерскую контору BlueBet, которая не только не помешала игроку, проигравшему $40 тыс. в течение 11-часовой сессии, но и всячески его поощряла. В результате в целом мужчина проиграл $570 тыс., демонстрируя явные тревожные сигналы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!