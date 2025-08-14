Мужчина проиграл на ставках $570 тыс.: как наказали онлайн-казино

Регулятор азартных игр Австралии наложил штраф на букмекерскую контору BlueBet, которая не только не помешала игроку, проигравшему $40 тыс. в течение 11-часовой сессии, но и всячески его поощряла. В результате в целом мужчина проиграл $700 тыс., демонстрируя явные тревожные сигналы.

Как сообщили в The Guardian, в Комиссии по гонкам и ставкам Северной территории назвали поведение Bluebet "неприемлемым" и "чрезвычайно тревожным". Компания ни разу не проверила, может ли истец позволить себе делать столько ставок.

Зато ему предоставили VIP-статус и собственного менеджера. Он "награждал" игрока бонусными ставками, пополнял депозиты и вносил средства непосредственно на его счет.

Впрочем однажды, когда просьбу мужчины по очередному поощрению отклонили, он попросил закрыть свой счет. Но уже в течение двух минут менеджер поместил на его счет бонусные ставки на сумму $500, и в тот день мужчина проиграл $4000.

Регулятор утверждает, что BlueBet предоставлял приоритет удержанию прибыльного клиента над законодательно установленными обязательствами по азартным играм. А также было обнаружено, что менеджер даже не прошел обучение по минимизации ущерба.

"Вместо того, чтобы следить за ситуацией и принимать содержательные меры по ответственной игре, BlueBet решила предоставить заявителю VIP-статус и закрепить за аккаунтом специального VIP-менеджера, чья комиссия была привязана к чистому доходу заявителя от азартных игр", – говорится в решении комиссии.

На это в Bluebet заявили, что в рамках обеспечения ответственной игры мужчине звонили, когда из-за недостаточного количества средств он неоднократно не мог сделать ставки с помощью своей кредитной карты. И в регуляторе возразили – на звонок никто не ответил и к тому же, он частично связан с "проблемами с обработкой платежей", а не заботой о благополучии клиента.

Уже на следующий день после звонка он продолжил играть в азартные игры и попросил бонусные ставки у своего VIP-менеджера. А в течение двух недель тот проиграл в BlueBet почти 400 000 долларов. В конце концов аккаунт закрыли, когда он прислал своему менеджеру сообщение, в котором сказал, что сожалеет, что его "не остановили раньше".

Несмотря на то, что поведение Bluebet было признано чрезвычайно тревожным, компанию оштрафовали на 53 380 долларов – то есть, менее 10% от $570 тыс., которые потерял человек. Но это – максимальное наказание, которое могла применять комиссия согласно существующему законодательству.

Также OBOZ.UA сообщал, что 23-летний австралиец Гордон Бернс за один день проиграл на ставках 190 тыс. долларов. Впоследствии он подал на игорные платформы, на которых делал солидные депозиты, в суд, но ему предложили 25 тыс. долларов "за молчание".

