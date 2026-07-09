Казино в США попало в Книгу рекордов Гиннеса: какой рекорд побили

Казино Foxwoods Resort Casino, расположенное в американском городе Машантакет (штат Коннектикут), попало в Книгу рекордов Гиннеса как заведение, в котором был выигран крупнейший выигрыш в истории бинго – 440 тыс. долларов. Историческое событие произошло во время праздничной игры Firecracker Bingo, приуроченной к Дню независимости США.

Об этом сообщили в CT Insider. Отмечается, что обновление мирового рекорда изначально было главной целью мероприятия, с чем казино справилось.

"Сессия бинго была приурочена к 40-летию бинго в Фоксвудсе, с общим призовым фондом более $1 млн за день, а также несколькими меньшими призами по $40 тыс. в течение сессии. Один победитель унес домой главный приз в размере $440 тыс.", – говорится на странице рекорда в Книге Гиннеса

Новый рекордсмен и сумма выигрыша

Счастливчиком, который помог американскому казино вписать своё имя в историю, стал игрок по имени Аарон П. Он сумел составить выигрышную комбинацию и сорвал самый крупный джекпот в истории.

Всего в праздничном зале High Stakes Bingo Hall собралось более 3 000 гостей. В течение всего праздничного вечера администрация казино разыграла среди посетителей общий призовой фонд, превышавший $1 млн.

Чей рекорд удалось побить?

До этого момента титул обладателя самой крупной выплаты в бинго удерживало известное британское игорное заведение – лондонское казино Buzz Bingo.

Согласно официальному сайту Книги рекордов Гиннеса, предыдущий рекорд был установлен относительно недавно – в марте 2025 года. Тогда местный победитель выиграл 105 тыс. фунтов стерлингов (около $136 тыс. по актуальному курсу). Таким образом, новый американский джекпот превзошел предыдущее достижение почти втрое.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Великобритании тысячи игроков онлайн-казино по ошибке увидели крупные выигрыши на платформе William Hill из-за технического сбоя. Среди них была женщина, которой система показала джекпот в размере более 1,27 млн фунтов стерлингов (около $1,35 млн), однако впоследствии букмекер аннулировал выплату.

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