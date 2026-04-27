Женщина выиграла $1,35 млн в онлайн-казино: почему деньги ей так и не выплатили

В Великобритании тысячи игроков онлайн-казино ошибочно увидели крупные выигрыши на платформе William Hill из-за технического сбоя. Среди них была женщина, которой система показала джекпот в более чем 1,27 млн фунтов стерлингов (около $1,35 млн), однако впоследствии букмекер аннулировал выплату.

Как сообщает Mirror, досадный инцидент произошел с британкой Клэр Эйнсли. Сбой произошел в прошлом месяце и затронул около 35 тысяч аккаунтов, которым ошибочно были зачислены несуществующие джекпоты.

Женщина рассказала, что после игры на платформе увидела сообщение о выигрыше в 1 млн фунтов стерлингов. Она сразу оформила вывод средств, а сотрудники службы поддержки William Hill поздравили ее и подтвердили, что деньги должны поступить на банковский счет в течение 72 часов.

"Я была очень взволнована. Я подумала, что смогу купить дом для своих детей, а также позволить себе отпуска и другие важные вещи", – вспоминает женщина.

Впоследствии она пыталась снять деньги, но ее запрос был отклонен, а через два дня она получила электронное письмо, в котором объяснялось, что огромный выигрыш был сбоем, и она ничего не получит.

В William Hill заявили, что причиной стал программный сбой, из-за которого десятки тысяч пользователей получили ложные сообщения о выигрыше. В компании признали ошибку, извинились и объяснили, что будут действовать в соответствии с правилами сервиса, которые позволяют отменять некорректно начисленные выплаты.

"Мы будем полагаться на условия и положения, которые автоматически аннулируют ошибочные выплаты в пользу казино", – отметили в William Hill.

Впрочем, некоторые пользователи все же сумели вывести деньги до того, как проблему обнаружили. Их аккаунты впоследствии заморозили, а компания предложила оставить себе лишь часть суммы, а остальные вернуть.

Для тех, кто не успел получить выплату, ситуация стала серьезным ударом. Клэр Эйнсли признается, что эта ситуация морально опустошила ее.

"Сначала ты думаешь, что твоя жизнь изменится, а потом понимаешь, что этого не произошло", – говорит она.

Женщина нашла поддержку в Facebook-группе, где собрались другие люди с аналогичной историей. Все они сначала были убеждены, что стали крупными победителями, но позже узнали, что это была лишь техническая ошибка букмекера.

