Казино запретили взыскивать с азартного игрока проигранные $6,6 млн: как это объяснил судья

Сингапурское казино Resorts World Sentosa проиграло многолетний судебный процесс против азартного игрока, который проиграл более $6,5 млн. Компании пришлось уйти ни с чем, поскольку суд встал на сторону игрока, признав долг недействительным.

Как сообщили во Free Malaysia Today, должником оказался владелец ресторана из малазийского города Ипох Ли Фук Кхеун – он проиграл в казино 26 млн малазийских рингитов ($6,6 млн). Его долг оформили как кредитные средства и в 2021 году подали в суд с требованием признать игрока банкротом на основании решения Высшего суда Сингапура, принятого в 2018 году.

Но малазийский судья отклонил иск, объяснив это тем, что долг возник из азартной сделки, которые в этой стране являются недействительными и незаконными – независимо от того, где принято решение об их взыскании.

"Этот суд не является резиновым штемпелем для выполнения иностранных решений, противоречащих малазийской публичной политике", – заявил судья.

Игровой долг он квалифицировал как "долг чести" – моральное обязательство без всякой правовой силы. Судья также сослался на решение Федерального суда Малайзии от 2025 года, которое подтвердило: взыскать игровой долг через малазийские суды невозможно.

Для региональных казино это решение является очередным неприятным сигналом: даже имея на руках иностранное судебное решение, взыскать игровой долг через малазийские суды практически нереально. Малайзия последовательно защищает своих граждан от подобных исков – и этот случай лишь подтвердил устоявшуюся практику.

