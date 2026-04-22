С 13 лет проигрывал на ставках деньги родителей: азартный игрок подал в суд на онлайн-казино

20-летний мужчина подал иск в суд Нью-Йорка, в котором обвинил гемблинговую платформу Stake и криптовалютную биржу Coinbase в содействии развитию игромании, когда ему было 13-19 лет. Как следствие, истец испыталтяжелую зависимость, существенный материальный ущерб и длительные психологические последствия.

Об этом говорится в исковых документах. Теперь он требует компенсации средств.

Механизмы привлечения несовершеннолетних

Stake якобы почти не проверяла возраст и личность пользователей, позволяя доступ через VPN без идентификации.

В 2022 году был запущен Stake.us, где проверка личности требовалась только при выводе средств.

Через стримеров в частных Discord-каналах якобы распространялись уже верифицированные аккаунты, а доказательства удалялись.

В иске указано, что рэпер Drake получал около $100 млн в год за стримы азартных игр для молодой аудитории. Основной платформой был Twitch, где возраст большинства зрителей – 16–34 лет. После запрета такого контента в 2022 году был запущен Kick.com.

Почему упоминается Coinbase

Истец называет Coinbase "кассовым узлом" схемы. По его словам, криптобиржа использовалась для конвертации долларов в криптовалюту для ставок, получая комиссии до 3,99%. Несмотря на запрет использования сервиса для гемблинга, компания, как утверждается, не обеспечила надлежащего контроля.

В 2023 году после проверки департамента финансовых услуг Нью-Йорка Coinbase согласилась выплатить $100 млн из-за более 100 000 непроверенных транзакционных предупреждений.

Последствия для истца

Автор иска утверждает, что создал аккаунт на Coinbase в 13 лет, используя документы отца, и привязал его к дебетовой карте старшеклассника от JPMorgan Chase. Система это не предупредила.

В течение следующих 6 лет он проиграл на Stake свои сбережения, совершал несанкционированные расходы с кредитной карты отца и вынужден был бросить университет из-за недостатка средств. После этого он прошел курс от лудомании и панического расстройства.

Учитывая это, истец требует компенсационные и штрафные выплаты, тройные убытки по закону, а также введение жесткой проверки возраста и выявления VPN при регистрации и доступа к Stake.

