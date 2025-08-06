Клиенты начали убегать в тень: жесткие правила уничтожают игорный бизнес в Нидерландах

Жесткое регулирование и налоговая нагрузка спровоцировали обвал доходов легальных игорных операторов в Нидерландах, которые потеряли около четверти выручки и теряют клиентов. Ожидается, что налоговые поступления упадут с €1 млрд в 2024 году до около €800 млн в 2025-м.

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Об этом пишет Gambling News. В 2025 году игорный рынок Нидерландов претерпел существенное падение, по данным организации VNLOK, валовой доход операторов за первое полугодие снизился более чем на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В результате налоговые поступления могут упасть до примерно 83 % от уровня 2024 года, тогда как в предыдущем году было собрано около 1 млрд евро, ожидается недобор почти €200 млн в 2025 году.

Причиной такой ситуации стала комбинация жестких мер. В частности, запрет на ненадлежащую рекламу, строгие месячные лимиты на депозиты (€700 для совершеннолетних и €300 для игроков до 25 лет), а также повышение игорного налога до 34,2 % с 1 января 2025 года, с последующим увеличением до 37,8 % в 2026-м.

Участники легального рынка предполагают, что эти ограничения заставили большинство крупных игроков перейти на нелицензированные платформы, где нет таких регуляций. Несмотря на стабильное количество активных аккаунтов (1,1 млн → 1,19 млн), доходы операторов сокращаются. В том числе и наземных казино, чей оборот снизился на 7 % в первой половине года.

Отраслевые организации, в частности VNLOK и регулятор KSA считают эту ситуацию "контрпродуктивной": с одной стороны новые правила уменьшают проблему вредного азарта. Однако, как оказалось с другой стороны правила стимулируют развитие теневого рынка, что подрывает доходы легальных операторов и бюджета страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Филиппины планируют повысить налог на онлайн-гемблинг до 40%, чтобы существенно увеличить бюджетные поступления. Но правительство опасается, что чрезмерная налоговая нагрузка может вызвать рост нелегальной деятельности.

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