Планируют увеличить налог на азартные игры вдвое: какая страна хочет заработать на гемблинге

Филиппины планируют повысить налог на онлайн-гемблинг до 40%, чтобы существенно увеличить бюджетные поступления. Но правительство опасается, что чрезмерная налоговая нагрузка может вызвать рост нелегальной деятельности.

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Об этом сообщает GMA News. Министр финансов страны Ральф Ректо заявил о намерении повысить ставку налоговых лицензий для операторов онлайн-гемблинга до 30-40% от валового игрового дохода.

Отмечается, что это станет ответом на быстрый рост доходности отрасли и потребность государства в дополнительных источниках дохода. Сейчас интегрированные курорты, которые также имеют онлайн-платформы, платят 25%. По словам Ректо, правительство рассматривает возможность существенного повышения этого показателя.

Однако, чтобы избежать стимулирования "теневого" сектора, окончательное решение будут принимать с учетом рисков, ведь слишком высокая налоговая ставка может спровоцировать отток операторов в серый или черный рынок. Правительство Филиппин уже просчитало, что при текущей налоговой модели поступления от гемблинг-сектора в 2025 году могут достичь 3,49 миллиарда долларов США.

Если же ставка будет повышена до 40%, государство получит значительно больше, однако это также повышает шансы на возникновение нелегальной деятельности. Особенно важно то, что новая налоговая модель разрабатывается совместно с национальным регулятором PAGCOR. Это означает, что изменения будут касаться не только налоговой нагрузки, но и правил работы гемблинг-компаний в целом – от выдачи лицензий до усиления контроля за соблюдением требований прозрачности, ответственной игры и борьбы с отмыванием средств.

Для Филиппин, где азартные игры стали значительным источником государственного бюджета, такой шаг может означать переход к новой модели регуляции. Правительство демонстрирует четкое стремление сохранить прибыли, но в то же время уберечь сектор от деградации и криминализации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Италии планируют отменить запрет на рекламу азартных игр и разрешить спонсорство гемблинг-компаний в спорте, что позволит клубам вернуть ежегодно до 150 млн евро. Правительство предложит новую модель с 1% налогом на доходы от спонсорства, который будет направляться на развитие стадионов и борьбу с игровой зависимостью.

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